El PP y el ejemplo de la UCI de Málaga

La dirección nacional del PP no quiere abrir un nuevo capítulo de confrontación más con Isabel Díaz Ayuso a cuenta de la cancelación de las cenas de Navidad, a pesar de las quejas de la presidenta madrileña, que afirmó que suspender estos encuentros "va en contra de la política de Madrid". El líder del PP, Pablo Casado, no respondió ayer en los pasillos del Congreso a la pregunta de si suspender las cenas por la pandemia pone en cuestión la política de Díaz Ayuso, mientras que su número dos, Teodoro García Egea, apostilló un "feliz Navidad, espíritu navideño" como toda respuesta. En la dirección nacional del Partido Popular insisten en que la suspensión de las cenas no es una medida que se haya tomado para perjudicar a Díaz Ayuso. Ponen como ejemplo la comida de sanitarios de la UCI del Hospital Regional en Málaga tras la que se produjo un brote de casi un centenar de positivos por coronavirus. Una situación semejante en un partido no sería admisible cuando se pide cautela a la ciudadanía, insisten desde la formación que lidera Casado.