El PSOE pide una comisión

El grupo municipal socialista en Málaga ha pedido al equipo de gobierno "una investigación y que se depuren responsabilidades por las supuestas irregularidades en los procesos selectivos recientes en el Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Málaga", a raíz de una sentencia de un juzgado de lo contencioso. Así lo solicitó en rueda de prensa el portavoz socialista, Daniel Pérez, junto al responsable del área de Seguridad por el grupo socialista, Salvador Trujillo; la viceportavoz socialista, Begoña Medina; la responsable de Personal en el PSOE, Carmen Martín, y el edil Mariano Ruiz. Por su parte, desde el equipo de gobierno incidieron en que la sentencia no es firme y en que la recurrirán "porque el tribunal entiende que se cumplieron las garantías", apuntando que con estas peticiones "los socialistas no están yendo contra el equipo de gobierno sino contra lo funcionarios que son los que velan por la integridad de todos los procedimientos que hay en este Ayuntamiento". Pérez se refirió a una reciente sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo número 7 que "obliga al Ayuntamiento a retrotraer un proceso selectivo para cubrir once plazas de cabo del Servicio de Extinción de Incendios al inicio y repetirlo por irregularidades".