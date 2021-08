Paella excelente

Estamos finalizado el curso político y España descansa en paz ( con las vacaciones de Gobierno y oposición ). ¿En qué se van a entretener ahora? -me pregunto-. Yo también pienso en mis vacaciones que comienzan, como todos los años, con una estancia por tierras valencianas. Me despedía, la noche del sábado, tomando unos espetos en las playas de El Palo. Unos espetos firmados por el campeón de los espeteros de la Costa del Sol que, según me cuentan, es rumano. Cosas de la vida, ya sabemos que los paleños nacen, como los de Bilbao, donde les da la gana.

Perdida la mirada en el horizonte marino de mi bahía, reparo en las olas de plata que se van tostando a la lumbre de las candelas, mientras navegan en barcas varadas en la playa. Pienso en mi reencuentro con Valencia y con mis amigos valencianos. Valencia es la ciudad donde se fueron cumpliendo mis sueños, aquellos que se van forjando en la etapa de la madura juventud. Aquellos que nacieron a la sombra de los versos del valenciano Ausias March, "Veles e vents han mos desigs cumplir, facent camins dubtosos per la mar" (Velas y vientos han de cumplir mis deseos, haciendo caminos dudosos por la mar), que por aquellas fechas cantaba Raimon. Siempre me pregunté por qué a los niños españoles se nos negó en las escuelas el conocimiento de las obras de autores valencianos que son universales, tales como el citado Ausias March o el gandiense Joanot Martorell, cuya novela Tirant lo Blanc, en palabras de Cervantes recogidas en El Quijote: "Dígoos verdad, señor compadre, que, por su estilo, es éste el mejor libro del mundo".

Ya en Valencia, despierto a la realidad, me quedo asombrado con el melón que ha abierto el PSOE con el tema de la fiscalidad de Madrid. Pero lo que más me asombra es que haya entrado en ello el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig. Le he tenido siempre, por referencias de mis amigos valencianos, como uno de los socialistas más sensatos, centrados y razonables. Es por lo que más me ha chocado que se inmiscuya en la fiscalidad de la Comunidad de Madrid aduciendo su condición de Capital de España, o sea, el Estado debe penalizar a Madrid por ser capital. ¿No ha pensado que por la misma razón habría que penalizar a los valencianos de Valencia capital para compensar a castellonenses y alicantinos? ¿Tampoco ha pensado que ha declarado una guerra entre Autonomías, no por mejorar su fiscalidad sino por empeorar a las demás? La administración de la parte de los impuestos cedidos a las Autonomías es problema de sus gobiernos. Lo inconcebible es entrar en esa disputa que, por otra parte, no es más que una pataleta con Ayuso y el intento de ocultar la ineficacia fiscal de las Autonomias gobernadas por los socialistas.

Creo que don Ximo Puig debe intentar que su Comunidad tenga los mismos impuestos que tiene Madrid, en lugar de pretender que los madrileños tengan los mismos impuestos que los valencianos. Así, presidente, todos disfrutaríamos mejor de la joya gastronómica nacional que es la paella.

Y nunca olvidemos, lo digo para mis lectores malagueños, que una paella es excelente, en palabras del gran maestro Manuel Vicent, cuando cada grano mantiene su individualidad. Y yo me permito añadir, pero sin que cada grano sea independiente.