Hacía mucho tiempo que no veía caer la lluvia sobre mi playa. No ha sido mucha y ha caído con tenuidad, algo así como muy educadamente. La verdad es que me esperaba una Dana más seria, pero todo lo importante en este país solo pasa en Madrid. Cierto es que en nuestros alrededores, como la sierra rondeña o la Axarquía la señora del agua se ha portado mejor. Según leo, en la Viñuela ha caído más de setenta litros por metro cuadrado en doce horas. Algo es algo y a lo mejor se recupera un poco el pantano, deshidratado por la sequía.

Los periodos de sequía extrema se vienen sucediendo desde que yo era niño, o sea desde la época de los romanos, pero ningún político, de los sucesivos gobiernos habidos, se los ha tomado nunca en serio y, por ende, jamás se le puso remedio al problema. Desde la época de “Paco el ranas” no se ha hecho ni un pantano, ni una política hidráulica coherente. Para colmo, cuando se ha intentado hacerla a nivel nacional (de España), las autonomías se la han cargado por aquello de que el agua que pasa por mi territorio es mía y hay que dejarla correr, aunque nos ahoguemos de vez en cuando. Lo de nuestros políticos, ante los problemas, sean de la índole que sean, suele ser como lo de Maria Antonieta que, cuando conoció la noticia de que los campesinos parisinos eran tan inmensamente pobres que no tenían ni para una hogaza de pan, se limitó a decir: “déjalos, que coman pastel”. Salió, hace unos días, la noticia de que 670.000 cabezas de ganado estaban afectadas por la sequía. “Asaja pide ayuda a las Instituciones ante la agonía por la falta de agua”. Pues, la respuesta será similar a la que dio la aguillotinada reina de Francia, “déjalas, que beban vino”.

Pero si las lluvias son infrecuentes, lo que cada vez está siendo más frecuente es la muerte violenta de mujeres a manos de sus parejas o ex-parejas. “Mata a su mujer y se suicida”. “Asesina a su ex-mujer degollándola en su vivienda”. Noticias de ayer. En 2022 fueron asesinadas 49 mujeres y en lo que va de 2023, vamos ya por las 40. “Contra la violencia de género, tolerancia cero”. “Concentración ante el ayuntamiento en protesta por el asesinato de fulanita”. “El Ayuntamiento declara dos días de luto por el asesinato de una mujer y sus hijos”. Etc., etc. Pero de solucionar el problema ¿qué? ¿La ley del sí es sí? ¿Cuándo la sociedad va a exigir que se ponga coto a este desangramiento cruel y abyecto? ¿Cuándo los políticos, legisladores y gobernantes, se van a enterar de que no puede costar tan barato una vida humana? Si quien comete estos viles asesinatos pagan solo con unos cuantos años en cárceles que son como hoteles de lujo, con todas las comodidades y aún con visitas para solaz del reo, ¿Quién teme al castigo? Sólo aquél que teniendo condición de asesino, tenga también terror al castigo, se pensará dos veces cometer el asesinato. La solución al problema, o se entiende por la vía del endurecimiento penal o, todo lo demás es de pazguatos, de mostrar un rechazo social que, por repetido e inútil termina siendo indiferente, si no risible, al reo y a la población en general. Todo lo que no sea eso, será legislar escribiendo páginas en blanco.