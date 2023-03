Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad" -cantaba Sebastián en "La verbena de la Paloma"-, "¡Es una brutalidad!" -le contestaba Don Hilarión-. Y eso lo decían ¡porque se había descubierto el aceite de ricino en píldoras! ¡Qué hubiesen cantado si leen la noticia de que un equipo de científicos ha conseguido completar el primer mapa cerebral de un insecto! Han plasmado toda la complejidad neuronal de la mosca del vino, que debe ser la hembra del mosco tudesco de sorbos finos. Ese al que Quevedo le decía: "Tomá en el trago hacia mi nuez la boga, que bebiéndoos a todos, me desquito del vino, que bebiste, y os ahoga". Lo que no han difundido es que para conseguirlo han analizado el encefalograma de la Secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Pam, que, como la mosca del vino, quiere llegar de noche, sola y borracha, a casa. El mapa del cerebro mosquil ha dado un 90% del entramado neuronal de células "sexoclitoriodeas masturboideas" y el otro 10% androfóbicas.

Veo con asombro, mientras me cabreo porque me van a subir las retenciones en mi pensión, que el Ministerio de Igualdad derrocha el dinero haciendo unos anuncios en prensa, a toda página, donde aparece un explicativo que dice "Por una educación sexual para la igualdad" y en los que aparece en la cama un jovencito con una, en palabras de mi admirada Rosa Belmonte, "chica gorda con celulitis en la barriga que hasta parece que lleva un collar de perros". Pues ya me dirán ustedes qué igualdad es esa porque, mirando el anuncio, la mejor opción es seguir el consejo de la Pam y aliarse con Onán. ¿Cuándo se van a enterar de que el dinero se obtiene igual no gastando que crujiendo con impuestos a la gente? Cuatro años más con este Gobierno y nos tendremos que ir todos a Venezuela para poder malvivir. Porque recuerden amigos que las cosas no son como nos las pintan. La deuda pública marca un nuevo record (1,5 billones de euros, si, si, con b), tenemos la más alta inflación subyacente de la UE, somos el país de la OCDE con mayor pérdida de poder adquisitivo, tenemos una de las mayores dependencias del BCE, tenemos la mayor tasa de desempleo juvenil y el nivel de paro estructural más alto de la eurozona y, encima, nos acabamos de enterar de que, con el truco de los fijos discontinuos, nos han estado ocultando más de 500.000 parados, o sea que sobrepasamos con mucho los tres millones. Y, con todo, la única solución que tiene este Gobierno es el populismo, repartir dinero a costa de incrementar la deuda y aumentar impuestos. El futuro, como decía Antonio Molina, es muy oscuro, aún sin trabajar en el carbón. Menos mal que ya estamos en año de elecciones y podremos mandar a su casa a esta panda de inútiles que hacen leyes "del sí es sí" para poner a los violadores en la calle y, para mayor recochineo, después la convierten en la ley del "sí o sí", por mis narices.

Y respecto a las elecciones municipales ya hablaremos del problema de la vivienda. No hay elecciones al consistorio que no se hable y se prometa sobre lo mismo. Y siempre ocurre que todo sigue igual, porque los políticos que prometen ni han trabajado ni conocen la problemática del sector.