Pandemia, duelo y melancolía

En Duelo y melancolía, 1915, Freud argumenta las similitudes y diferencias que, a su entender, existen entre estas dos afecciones. Resumiendo, Freud sostiene que el duelo (es decir, la tristeza, la desgana, así como otros malestares) es la respuesta normal de un sujeto a la pérdida de un ser querido, mientras que la melancolía (o sea, la tristeza sin posibilidad de consuelo, la inhibición, los autorreproches, la profunda minusvaloración de sí mismo, el desinterés extremo por el mundo externo…), aunque en principio también es la respuesta a la pérdida de un ser querido, se distingue del duelo en que, inconscientemente, el sujeto se siente culpable de esa pérdida, debido a la profunda e intensa ambivalencia (amor y odio) que, a la vez, sentía por ese ser perdido. Todos sabemos que del duelo se sale con relativa facilidad; se precisa tiempo y una serie de condiciones (sobre todo un entorno comprensivo y afectuoso; familiares, amigos y conocidos dispuestos a echar una mano, a facilitar las cosas, a no plantear problemas innecesarios…). La buena noticia es que, además, se sale fortalecido, con ganas, más seguro de sí mismo, asumiendo que la dolorosa cicatriz de esa pérdida será para siempre; mientras que de la melancolía no es tan fácil salir, se cronifica; la inhibición, la autodepreciación melancólica nos convierte en sujetos dóciles, tendentes a buscar un Amo que nos dirija -"seres ignorantes y sin energía"- hacia la sabia dirección redentora que solo él conoce.

Hay en la baja política (estamos asistiendo a eso) una pulsión a echarse la culpa por los muertos, a que el duelo por la pérdida de los seres queridos (¡veinte mil duelos, si hacen falta!), se convierta en melancolía. Y aunque es cierto que estamos tristes y muy preocupados, no estamos melancólicos. Este país nuestro de cada día, que algunos dicen cainita, debe rehuir de la confrontación y de la minusvaloración de sí mismo, del estéril reproche de todos contra todos, y de la inacción y de la falta de voluntad melancólica en la que muchos políticos parecen que quieren situarnos ¡No, no somos un pueblo de bueyes melancólicos!

La pasión de los políticos (de algunos) por convertir esta tristeza, este duelo, en melancolía; en ese sentimiento ambivalente, culposo, que nos paraliza y nos inhibe, a la espera de un líder salvador (por supuesto, ellos se postulan como tales) que nos conduzca a no se sabe qué nueva tierra prometida, antes se llamaba totalitarismo. Con la promesa de un mundo nuevo (según el barrunto del gran líder, del empuje y la benévola sabiduría del sátrapa de turno), surgió el fascismo y el comunismo soviético.

No es tiempo de politiquería ni de reproches estériles. No es tiempo de melancolía, sino de lucha, tristeza y duelo. Del duelo se sale, incluso fortalecido, con visión crítica, con ganas de seguir luchando; de la melancolía, se sale "tarde, mal y nunca". Tiempo de sacrificios el que nos aguarda; de parir entre todos un mundo mejor, más justo y sostenible; tiempo de ciudadanos libres que han gestionado sabiamente su duelo, y no de políticos mezquinos e ignorantes -basta con repasar sus currículos-, útiles para pastorear rebaños de bueyes y borregos, no para liderar una asamblea de hombres libres, de ciudadanos que han vivido (y sufrido) en sus carnes y en las de sus iguales los envites ciegos de una pandemia. No somos bueyes melancólicos, sino tristes leones malheridos. Es tiempo de parir entre todos un gran pacto nacional, no de enarbolar banderas de culpa y de muerte.