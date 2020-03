Paso a paso calentito

Un aparato infernal. Nos lo endiñaron en inglés: Step by step. Un regalo de reyes práctico para las navidades del 2008. El chisme quedó varado con su caja de cartón acumulando pelusolera debajo de la cama. Nadie cayó en la cuenta de su existencia hasta que tocó considerar eso del ejercicio físico. No hay que encasquillarse durante el confinamiento. Y ahí pedaleo a diario: subiendo escaleras al cielo sin avanzar un centímetro. Al ritmo de Led Zeppelin. A lo peor también salgo un día de estos ardiendo como el Hindenburg. Me da miedo que el trasto gripe. A partir de los diez minutos comienza a recalentarse . Si me pilla esto con unos años menos rescato el método Charles Atlas de los años 30. El invento de marras lleva un par de cilindros hidráulicos. Está pensado para ir de culo, lo dice literal: fortifica los muslos y los músculos de los glúteos. Tiene sellada la garantía para dos años, puedo estar tranquilo, caducó hace diez. Cómo nos gustan estas sofisticaciones de cronometrar los tiempos, la combustión de kilocalorías y ponernos a equis mil pulsaciones de muñeca. Es la maldición del reporte. Nuestra sudada aportación a la era de la medición. El caso, es que de darle tanta caña pasito a paso, el Step by step echa una peste como para hacer saltar un detector de humos. Temo que reviente, salga el aceite hirviendo y queme la guarida y el bloque. Menudo bonzo ridículo. No me atrevería ni a ir al hospital.