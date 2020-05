Puedes aislarte en tu confinamiento u optar por el vértigo de la información compulsiva, a través de las redes sociales y los medios de comunicación. O lo que es lo mismo, puedes vivir en un silencio recogido o dejar entrar la contante, intimidante y estridente realidad. Mucho se habla estos días, en las tertulias y en artículos de especialistas, del peligro para nuestras libertades del uso que hace el gobierno de las medidas excepcionales contempladas en la Constitución. Dada la gravedad del asunto y la solvencia de algunas opiniones, acudiré como cita de autoridad a una opinión de Habermas sobre la forma de medir el grado de libertad de una sociedad: "no es por la existencia de un mercado que funcione, ni tampoco por el Estado social, sino por el modo cómo esa sociedad se comunica, por aquello acerca de lo que se comunica y en cómo se refleja todo ello en los procesos democráticos". No pretendo insinuar que al filósofo alemán no le alarme el mal uso que los gobiernos puedan estar haciendo con las medidas excepcionales, de hecho, estos días participa en su país en debates en los que manifiesta su preocupación al respecto. Pero, a diferencia de Alemania, puede que el mayor peligro para las libertades en nuestro país, no provenga tanto del uso que esté haciendo nuestro gobierno del Estado de Emergencia, como de esa excepcionalidad española consistente en utilizar la pandemia como instrumento de división y confrontación. Y cómo, según ese modo habermasiano de medir la libertad, se refleja en nuestra democracia, y por lo tanto en nuestras libertades, el gravísimo deterioro de la "acción comunicativa" tanto en el ámbito de la política, como en los medios o en el peligroso grado de crispación social que parece crecer día a día.

Aunque en el pleno del pasado miércoles se produjo un atisbo de comunicación entre bloques ideológicos. Lo más probable es que sea algo momentáneo, suscitado por la torpeza estratégica de Casado, que cuando creía tener al gobierno bajo su bota sucedió todo lo contrario dndole un inesperado balón de oxígeno a Sánchez. Adjuntándole además el regalo de poder prescindir de ERC en una votación decisiva. Lo ocurrido debería hacer reflexionar a todos, al gobierno a salir del ensimismamiento y al PP a cambiar de estrategia. Apostar sólo al contra peor mejor es una estrategia cargada de peligro. Ese obsesivo nihilismo sí que constituye un verdadero peligro para nuestras libertades.