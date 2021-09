Pirómanos de novela

Pues sí, Panfilito, lo único que se propaga más rápido que el fuego es la porquería. Quizás por eso no falta un político con responsabilidad en un incendio que no se apresure colocar un cortafuegos y reclame que no se haga política con la gestión de la catástrofe, que, siendo natural es de naturaleza inevitable. Lo cual es cierto hasta el momento que cae el rayo o el irresponsable de turno desencadena el infierno y algo menos luego, cuando su desarrollo depende de qué se haya hecho antes para evitarlos y después para atajarlos. Por eso no es bueno hacer leña de los árboles caídos y, en cambio, sí lo sería que alguien explicara el porqué de sus peregrinajes al epicentro de la catástrofe.

Porque si su tarea es dejar trabajar a los técnicos (a los que se les transfiere toda la responsabilidad), en el centro de mando y teniendo en cuenta que se desplazan con todo un séquito de colaboradores, da la impresión de que molestan más que ayudan. O será que yo soy muy quisquilloso y no se trabajar con visitas. Y es que digo yo que para pedir más medios no hace falta tener un bis a bis, sino haber establecido un protocolo ágil para su gestión y un móvil con el que hacerlo. Aunque ya puestos, a lo mejor se trata de hacer declaraciones en las que se avise a los pirómanos de que se les dará caza mientras se ensaya la mirada de Clint Eastwood en un western de Sergio Leone.

Los datos de la fiscalía no secundan ese discurso y demuestran la casi imposibilidad de una condena, pero como la película puede tener éxito, en la versión extendida proyectada durante la inauguración del curso escolar en Utrera, el presidente de la Junta no tiene empacho en pedir que se fotografíe y se tome la matrícula de cualquier "persona sospechosa" o con "actitud extraña" que se adentre en el bosque. Si no fuera porque confío en que los escolares presentes debían estar haciéndole poco caso, sería para estar preocupado por el incendio social que puede provocar su discurso. Además, reclama que se endurezca el Código Penal para que no pongan en la calle a los pirómanos cuando los encuentran. Olvidando que el problema es encontrarlos y probar su culpabilidad. Puestos a sospechar, no falta quienes lo haga de los mismos que trabajan apagándolos. Aunque según el Ministerio de Agricultura solo sean responsables del 0,04 % de los incendios que se producen y por mucho que a Don Winslow le encaje en una de sus novelas negras.