El riesgo de utilizar en beneficio partidista determinados movimientos vecinales es que luego pueden volverse en contra. El alcalde de Málaga no dudó en apoyarse en la denominada Plataforma no al tranvía al Civil sí al Metro hasta PTA y Campanillas para torpedear el proyecto del transporte en superficie que había impulsado la Junta (entonces en manos del PSOE) y que el propio De la Torre había firmado. El grupo vecinal reunió en enero de hace cinco años a 140 personas en una manifestación. Suficientes para el regidor, preocupado entonces por el sentir del barrio. La Junta pasó a manos del PP. Estamos en 2022 y ahora el Metro al Civil se propone subterráneo. Pero la plataforma vecinal sigue activa y su líder, a la vista del triunfo de entonces, debe pensar que mantiene intacta su influencia. Pero se queja de que los responsables del Gobierno andaluz en Málaga no le reciben. Que se entera de los avances en el Metro por los medios de comunicación. Y la plataforma lo que desea es que el suburbano vaya primero a Campanillas y al PTA. Igual De la Torre les sirve de intermediario. Seguro que se pone a la cabeza de la manifestación si reúnen a 150 vecinos.