Pobre Santa Teresa. Mañana es su día. Tiene una especial relevancia en mi barrio, que se enorgullece de albergar el convento de San José del Carmen -Las Teresas- que la santa no conoció, porque tras pasar un año para ella poco grato en Sevilla se marchó dejando a las hermanas instaladas primero en la calle de las Armas (hoy Alfonso XII) -en tan penosas condiciones que la hermana María de San José escribió que no tenían "ni sartén, ni almirez, ni aún la soga del pozo"- y después en la calle Pajería (hoy Zaragoza). Fue San Juan de la Cruz quien se ocupó de la compra y traslado a Las Teresas en junio de 1586. 436 años después, los próximos 15, 16 y 17, habrá triduo en Las Teresas a las 18.30 y esos tres días tendrá lugar el Jubileo Circular en horario de mañana y tarde.

¿Y a qué viene lo de pobre Santa Teresa? Al manoseo al que muchos la han sometido. Es tan grande como mujer, como santa y como escritora que, al igual que sucede con San Juan de la Cruz, cumbre de la poesía española, todos se la quieren apropiar. Si las manipulaciones de los católicos ultramontanos se pueden simbolizar en la reliquia de la mano que Franco consideraba un talismán, las de los no creyentes ultramontanos -que también los hay- no se quedan atrás. Hay que descristianizar a la santa. Reciente está la polémica que envolvió al dramaturgo Paco Bezerra tras la suspensión en Madrid de su obra Muero porque no muero en que presentaba una Santa Teresa "que hoy escupiría en la cara de los que dicen defenderla" como una "antisistema" que "va a una casa okupa" y "se hace dj".

Lo llamativo es la confluencia en su discurso de las opuestas manipulaciones: "Hoy Santa Teresa no estaría con los señores de Vox, estaría con las lesbianas en una casa okupa, escuchando música trance y comiendo tripis, porque eso es lo que a ella le gustaba... Cómo podemos pensar que Santa Teresa iba a aceptar ser patrona de la Sección Femenina de Falange".

Pues mire usted, ni con Franco, ni con la Sección femenina, ni con Vox. Pero tampoco con los okupas, las drogas o el movimiento LGTBIQ+. Pícaros, vicios, vividores, submundos o drogas de uno u otro tipo, como reflejaron sus coetáneos Cervantes, Mateo Alemán o Francisco Delicado, había de sobra. Pero no le dió por irse con ellos. Por eso le disgustó la Babilonia de Occidente que era la Sevilla del XVI. A ver si no manipulamos de una u otra forma.