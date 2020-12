La Policía invita a recuperar la ilusión

La Policía Local de Málaga ha lanzado un nuevo vídeo para felicitar la Navidad este 2020, en el que invitan a recuperar la ilusión en un año pasado por la pandemia del Covid-19. El vídeo, protagonizado por los habituales agentes Esther y Badillo, comienza con la búsqueda de la carta de una niña de 6 años, llamada Esperanza, que tenía preparada para los Reyes Magos. En ella no pide regalos ni juguetes, si no volver a vivir momentos "como hacíamos antes": "Echo de menos los abrazos del abuelo". "Me gustaría volver a darles muchos besos".