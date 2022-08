Pregunta tras el caso del 'pistolero'

El pistolero de Tarragona se ha fugado recurriendo a la eutanasia sin rendir cuentas ante la Justicia y sus víctimas. Si la cuestión de la eutanasia es de por sí éticamente compleja -agravada por las carencias en cuidados paliativos denunciada una y otra vez-, en este caso todo se complica más. Le matan los médicos tras ser autorizados judicialmente tal y como él había solicitado, acogiéndose a la ley de eutanasia antes de que se acabe de instruir el caso y, por lo tanto, se hace imposible la celebración del juicio. Un vacío legal sin precedentes -además del vacío moral y ético que queda a consideración de los valores de cada cual- se ha abierto. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ante el que las víctimas han presentado una demanda, deberá decidir "sobre los límites de los derechos fundamentales que colisionan con el fin de establecer una doctrina jurisprudencial al respecto". ¿Debe prevalecer el derecho del agresor a la eutanasia o el de las víctimas a un juicio justo? Para complicarlo todo más, la familia del agresor no descarta presentar una denuncia contra los Mossos acusándolos de una actuación "completamente desproporcionada".

Ahí andan enredados penalistas y expertos en bioética discutiendo sobre una cuestión en la que la ideología y las creencias se imponen siempre sobre la objetividad de la que la ciencia presume y a la que aspira la judicatura aun siendo su tarea la interpretación y aplicación de las leyes.

A ello se suma algo sobre lo que, curiosamente, nada he leído. Según la Audiencia de Tarragona, se autorizó la eutanasia porque "debe preponderarse el derecho a la dignidad y a la integridad física y moral del investigado frente al derecho a la tutela judicial efectiva de los denunciantes" dado que el detenido padecía "sufrimientos físicos y psíquicos constantes e insoportables sin posibilidad de alivio, con un pronóstico de vida limitado". Hay que preguntar si no cuenta la medicina, hoy, con tratamientos que, aún acortando la vida del paciente, impidan su "sufrimiento físico constante e insoportable". Si es cierto que no existe "posibilidad de alivio", como afirma la Audiencia. Y si esta se asesoró con informes médicos. Porque tras este caso se plantea una cuestión aterradora: ¿la medicina actual no tiene medios, a través de los cuidados paliativos, para evitar el sufrimiento constante e insoportable, siendo la eutanasia la única solución?