Durante esta semana se está celebrando el Gay Pride de Torremolinos. Es una de las primeras ciudades de España donde se conmemora dicho evento y aspira a ser la capital europea en 2027. Es una magnífica oportunidad para la ciudad, Málaga y Andalucía. Supondría una proyección internacional inmejorable. Hay una catarata de eventos, actuaciones, bailes, proyecciones, charlas, exposiciones, libros y encuentros diversos. No es una celebración cerrada, sino que está abierta a todo el mundo. Incluso para todos aquellos que siguen encadenados a sus prejuicios.

Efectivamente, hay un amplio grupúsculo que ni vive, ni deja vivir. Solo hay que darse un paseo por las RRSS y se podrá comprobar cómo proliferan los haters. Todo lo que escupen por sus bocas es realmente alarmante. No pueden ni imaginarse los dardos envenenados que dirigen hacia los trans, por ejemplo. Me temo que la transfobia es un duro caballo de batalla que hay que combatir. Hasta he podido detectarlo dentro de la propia comunidad. Estaríamos hablando de algo parecido a la Intrahomofobia. Tremenda paradoja. Mi aportación al respecto sería la publicación de la biografía novelada de Sandra Almodóvar próximamente.

No se trata de adoctrinar, ni de obligar, sino de educar. El mundo avanza y nos encontramos con una serie de variopintas inquietudes y sensibilidades que no debemos obviar ni rechazar porque son realidades. Habría que entenderlas y asumirlas como una manifestación de la rica y variada diversidad que se puede manifestar en el ser humano. No pueden hacerse una idea de la avalancha de insultos que sigue recibiendo el ganador de Eurovisión por salir vestido como salió y por manifestar que se considera no binario. No puedo explicarme en qué les puede afectar a los llamados heteronormativos o a los gais que van de súper machos. Se puede pensar como uno quiera: sí. Se puede insultar y menospreciar al prójimo: no. Es así de simple. Cuando el rechazo se enquista, puede surgir algo tan alarmante igualmente como la heterofobia. Muchos ya están hartos de poner la otra mejilla y de escuchar desde el otro lado que se reivindique el día del orgullo hetero. La homofobia puede adoptar múltiples caras. Muchos prefieren que sigan ocultos en lo más profundo del armario, pidiendo perdón por ser como son y aceptando todo tipo de insultos, bromitas y menosprecios. No hay que perder de vista a los extremismos ultraconservadores de nuestro país, ni a los radicalismos que nos llegan de diferentes continentes. Tampoco habría que desestimar al enemigo que está en casa: los homosexuales homófobos. Dormitan en lo más profundo de sus mazmorras y solo salen para poner zancadillas.

Apoyemos la fiesta, la cultura y la reivindicación. Es beneficioso para todo el mundo, no solo por la riqueza obvia que genera sino porque es un avance claro en derechos sociales: el Respeto también es Educación. Esto último, al menos, no debería ser una opción.