Progresista o enemigos

Cuando usted lea este artículo, los Presupuestos ya habrán sido aprobados en el Congreso y previsiblemente, también se aprobaran en el Senado y, antes del fin de año 2020, se habrán aprobado definitivamente. Se puede apostar sobre seguro por esa aprobación, porque el presidente Pedro Sánchez cuenta para ella con 189 votos, que son 13 más de la mayoría absoluta y 22 más de los que recibió en la investidura, en la que ganó por estrecho margen de votos. Para el incremento, ha negociado con ERC y con ello obtiene la promesa de sus 13 votos. También ha negociado con Bildu, que suponen 5 votos más y con PDeCAT, 4 votos y como estos partidos pretenden la independencia de España de sus respectivos territorios, Cataluña y País Vasco, ha dado ocasión a la diputada del PP, Llanos de Luna, para decir desde la tribuna de oradores "y siguen sumando más enemigos de España", de ahí el título que empleo para esta columna, dejando al lector que decida como calificar a los que se han sumado al acuerdo. Ahí están, también entre los presuntos votantes, Nueva Canarias, Teruel Existe y PRC. Sólo los gallegos del BNG no se suman a la fiesta, por no haber recibido lo que demandaban, envidiosos, quizás, de que al PNV le hayan prometido los cuarteles de Loyola, ya sin tropas, pero sitos en el centro de Bilbao o a los catalanes, inversiones y transferencias por 2.300 millones de euros.

Sólo se ha quedado, despreciado, Ciudadanos pese a los esfuerzos de su líder Inés Arrimadas para que Sánchez no necesitara de tanto independentista. Garicano, de Ciudadanos, ha descalificado los Presupuestos porque aumenta el gasto corriente y se protege con ellos a los más protegidos. Parece que ha sido Rufián el empeñado en vetar a Cs.

Se completa esta medida con la presentación por el PSOE y UP de una proposición de ley orgánica que modifica la que regula el funcionamiento del Consejo del Poder Judicial, ante la imposibilidad de acordarla con el PP y no se oculta aunque no se manifiesta, que esa reforma de la ley, es urgente, no sólo porque hace dos años que debió renovarse, sino también para que puedan salir libres, mediante indulto, aquellos presos que están en la cárcel por haber sido condenados en el proceso independentista.