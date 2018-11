Prohibido prometer

Los periodistas deberíamos consignar en un libro de estilo general la prohibición del uso de un verbo, en concreto, durante las campañas electorales: prometer. Sin embargo es la acción que más se repite en los titulares con los que reflejamos la actividad de los partidos durante estas fechas. Y, casi sin excepción, supone la consagración de un puñado de mentiras que desgraciadamente no pasan factura.

Es el riesgo de que triunfen las vísceras sobre el análisis. Pocos electores determinan su voluntad de respaldar a una opción por el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos cuando te reclamó su confianza la última vez.

En Málaga, uno de los casos más palmarios es el de Ronda. Una de las comarcas peor comunicadas de Andalucía. Su memoria histórica acumula tantas promesas de mejora de sus vías y servicios de transporte que ejemplifican hasta que punto son pacientes los serranos. Sobre todo con el PSOE, el que más conejos ha extraído de su chistera al calor de las urnas. Se han atrevido con autopistas o autovías, vías rápidas e incluso, en un rapto de euforia, han anunciado la llegada del AVE. Pero la velocidad del ferrocarril actual es tan baja que ni siquiera transitan los trenes por los daños que en su momento sufrió la línea entre Algeciras y Bobadilla. Y no hay fecha para la reparación.

El PP ha estrenado en estas fechas una fórmula novedosa y con más posibilidades de éxito. No proclama nuevas obras, que luego siempre resultan lo más complicado de afrontar, sino que quiere paralizar las actuales. Aunque, en realidad, se trataría de parar la nada porque, en verdad, ni siquiera ha comenzado lo que se pretende detener. Me refiero a ese tranvía al Hospital Civil en que llevan más de un lustro entretenidos la Junta y el Ayuntamiento de Málaga. ¿Qué prometerá Ciudadanos hoy en su mitin central? Era en La Farola y supuse que igual entregaban el certificado de defunción del icónico símbolo malagueño, sustituido por el rascacielos marítimo catarí que ellos defienden, quizá porque se ajusta al modelo económico naranja. Pero la lluvia me ha aguado el escenario. Ahora será en un hotel y los anuncios pierden glamour.

No quiero marginar a Teresa Rodríguez, la candidata verde y morada, defensora de las bondades del ejército siempre que lo integren inspectores de trabajo que, en el mes de agosto, combatan los abusos en la hostelería. Su pócima contra el turismo "tontorrón", que dice se practica en la Costa del Sol. Voy a esperar a que Andalucía Adelante edite un diccionario de términos políticos de campaña para descifrar el significado. Sí ha prometido algo más tradicional, Cercanías por doquier. El verbo proscrito.