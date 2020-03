Prohibidos los viajes no justificados

Para los que todavía no lo tenían claro, un cartel luminoso de la Dirección General de Tráfico avisaba a los conductores este domingo del estado de alarma decretado por el Gobierno y la prohibición de realizar viajes no justificados. Aunque no hacía demasiada falta el aviso, ya que las carreteras presentaban un paisaje de vacío desolador. La imagen también se repitió en las calles del centro de Málaga. Con las medidas restrictivas impuestas para frenar el avance del virus, fueron mayoría los que adoptaron la medida por responsabilidad y solidaridad.