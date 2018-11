Hay un elemento común, entre las fuerzas de la actual oposición en Andalucía, en esta campaña electoral: un compromiso firme de no pactar, bajo ningún concepto, con el partido gobernante. En el caso del PP, va de suyo. Ciudadanos, contrito, jura no volver a beber de ese agua, incluso su carismático candidato lo firmará ante notario. Adelante Andalucía, por su parte, ignorará la evidente contradicción entre su inquebrantable compromiso anti socialista y el baile del cortejo con su formación mantiene con el PSOE nacional. Decir que podría hablar con el PSOE pero no el de Susana Díaz, es una sandez. En definitiva, todos dan ganadores a los socialistas antes de empezar el partido. Se da por hecho que, si tuvieran la oportunidad, PP y C´s formarían gobierno. Mientras que la candidata andaluza de Podemos se aferra a su más que probable destino: sumar sus escaños a "las derechas" para formar una mayoría de bloqueo. La misma que durante meses mantuvo a Andalucía sin gobierno tras las elecciones de 2015. En esta ocasión, si todos mantienen la palabra dada -¡cómo vamos a dudar!- iríamos inevitablemente a nuevas elecciones. De tal forma que si las cosas son como pronostica el CIS, coincidiendo en este caso con distintos sondeos, estas elecciones más que una primera vuelta de las generales lo serían de sí mismas. La campaña se podría resumir en una única promesa electoral: no se preocupen, no tendrán gobierno. Hemos pasado a un sistema multipartidista y no queremos darnos por enterados.

Es posible que la explicación al despropósito sea la singularidad de que Andalucía sólo haya sido gobernada por un partido desde que accedió a su autonomía. Aunque no tan singular como Baviera, donde la CSU gobierna desde 1962. Ya se que, a diferencia de Andalucía, se trata de unas de las regiones más ricas de Europa. Pero hay otros länder igualmente ricos en Alemania en los que no se dan tal circunstancia. Es probable que este tipo de fenómenos sean algo más complejos de cómo los solemos interpretar. Y las explicaciones, por lo tanto, deban ser algo más elaboradas que la simpleza de considerar a los andaluces votantes cautivos de un sólo partido. En principio habría dos forma de verlo: si ha sobrado socialismo o ha faltado alternativa. Sin ir más lejos, si la campaña mantiene el tono de la precampaña, la posibilidad de que el PSOE alcance los cuarenta años en el gobierno, por muy mal que suene, estará garantizada.