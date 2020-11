Pucherazo electoral

Te lo tengo dicho Recesivito, este mundo está lleno de conspiraciones. Te lo demostré cuando te expliqué que la pandemia es una maniobra de Hitler para acabar con el comunismo chino y te lo repito ahora: las elecciones en Estados Unidos han sido un fraude. Lo que ocurre es que, como tú solo tienes ojos para lo que ocurre en Venezuela, estás cargado de prejuicios y piensas que las trampas solo las cometen los que están en el poder y se resisten a dejarlo. Por eso no entiendes que, en la tierra de la libertad y las oportunidades, hasta la oposición puede dar un pucherazo.

Eso es lo que te impide ver la mano negra de los chinos en este asunto y su revancha porque el presidente Trump les culpara de la epidemia del coronavirus y declarara la guerra comercial contra el peligro amarillo. Y es que, aunque no te lo creas, Obama no es negro, sino amarillo. Desciende de una familia de campesinos chinos oriundos del delta del Yangtsé que emigraron a Estados Unidos para construir el ferrocarril de San Francisco. Pero, molesto por la discriminación de la que era objeto por su color de piel, se lo cambió aprovechando el pigmento que le sobró a Michael Jackson cuando mutó en blanco. Creía que así le iría mejor y fue verdad. Como los negros no se percataron del engaño, ganó dos veces las presidenciales. El problema fue que fue incapaz impedir que Hillary Clinton perdiera frente a Trump, y como es un resentido, tuvo que ponerse en manos de un equipo de psiquiatras de la universidad Johns Hopkins que lo sacaron de su condición de agente durmiente al servicio de Pekín. Fue entonces cuando puso en marcha su plan desestabilizador. A cambio de que pasen por válidos los votos de todos los americanos muertos desde el Motín del té, Obama ha prometido a los empleados del servicio de correos americano un seguro médico a precio de ganga que incluye el mismo tratamiento contra el Covid -19 que ha hecho inmune a Trump. Votos con los que ha logrado la victoria de Biden antes de que este se sume a la lista de votos falsos de las próximas elecciones.

Me lo ha confirmado Miguel Bosé en un WhatsApp que me mandó mientras se perfilaba los ojos de negro vampírico. Abascal lo tiene claro. Solo él se ha dado cuenta de que el verdadero ganador ha sido Trump al quedarse en pie contra todos, incluida la Fox. Igual que los jugadores del Madrid después del 4 a 1 del Valencia. Ninguno acabó llorando por los suelos.