De Puturru De Fua

Si Pedro Sánchez viviese en mi barrio de Málaga, dejaría de sacar palomas de la chistera y se pondría a trabajar para solucionar los graves problemas que tenemos en España. Ya no queda en él una sola esquina sin colonizar por un indigente que, sentado en el suelo, con un cartón explicativo de su situación de penuria, pide ayuda económica para su subsistencia y la de su familia. Ya está bien, Presidente, de exhibir el mismo plan de recuperación (ya es la novena vez que lo hace), mostrando falazmente un optimismo exacerbado basado en la ayuda económica de la UE, sin saber aún ni cómo ni cuándo llegará. Recorte gastos inútiles, reduzca carteras ministeriales que ni usted sabe para qué sirven, recorte la legión de asesores amigotes enchufados, recortes subvenciones y ayudas a asociaciones y colectivos de más que dudosa necesidad social, tanto españolas como extranjeras, etc., etc., y haga llegar el ingreso mínimo vital a todos esos indigentes.

Tampoco el presidente, Juanma Moreno, de la Junta de Andalucía hace sus deberes. Menos autopropaganda y más conocer y poner remedio a asuntos de una enorme importancia humana y social como es el de la dependencia. Lea, señor presidente, el informe del Observatorio de la Dependencia de Andalucía: "De las 16.080 personas que han abandonado la lista de espera, el 32,19% lo han hecho como consecuencia del fallecimiento, no por la gestión de la comunidad autónoma". Y ya le digo yo, con conocimiento de primera mano, que los servicios sociales, compartidos entre Ayuntamientos y Junta, son un verdadero desastre y un oprobio para las familias castigadas por tener algún miembro dependiente. Lamentable, cuando existen plazas públicas vacías en las residencias.

Los diputados no adscritos del Parlamento autonómico han pedido que se le retire la Medalla de Andalucía a la ilustre historiadora y extraordinaria escritora, Elvira Roca, cuyo ensayo "Imperiofobia y leyenda negra" es de imprescindible lectura, por haber calificado en una conferencia de "botarate" e "imbécil integral" a Blas Infante. Probablemente pocos de los citados diputados hayan leído su "Ideal Andaluz". Si lo hacen se darán cuenta de que Elvira Roca, quizá se haya equivocado con los calificativos dedicados al notario de Casares, pero que los botarates e imbéciles integrales, en mi opinión, son los que lo elevaron a "padre de la patria andaluza".

Y parece que es de obligada mención lo que estamos viendo con las elecciones en la Comunidad de Madrid. Nada más comenzar ya me está dando pena el candidato (¿de verdad lo es?) Gabilondo. "El candidato soy yo" tiene que aclarar. Y, encima hace suyo el programa de Díaz Ayuso, hasta el punto de que ésta, con toda la socarronería del mundo, le dice que su siguiente paso es ser su "telonero" en la campaña. ¿Cómo puede afirmar Gabilondo que no solo no subirá los impuestos sino que los va a bajar? ¿Cómo prometer eso al mismo tiempo que Sánchez y Montero preparan la "armonización fiscal" con el único objetivo de subir los impuestos de Madrid?

Cuando menos, hemos conocido que Sánchez prevé destinar el 70% de las inversiones para la recuperación económica en la economía verde y la transición ecológica, especialmente en la implantación del coche eléctrico. Si no lo cumple, siempre tendrá la salida de presumir con la implantación generalizada del patinete eléctrico. Sea como sea todo va de puturru de fua.