Queridos Reyes Magos. Os escribo esta carta, aunque el año pasado no lo hice porque me enfadé después de que no me hicieseis caso los otros años. Este año he sido más bueno. No es que me hayan faltado ganas de ser malo, pero con el rollo ese de la pandemia no he tenido muchas oportunidades, el caso es que me he portado bien, y como eso es lo que importa, os vuelvo a pedir lo mismo.

Como los otros años, os vuelvo a pedir un tren que llegue hasta la Alameda. El que va al Civil o a Marbella ya me dan igual, porque al paso que vamos, para cuando terminen de montarlo, seguro que he cogido el coronavirus y no puedo disfrutarlos. Creo que ya llevo cuatro años pidiéndolos, pero más tardasteis cuando os pedí el Exin Castillos en lugar de los Castillos de España, que eran más malillos. Os digo esto porque lo mismo os da por cambiármelo por un hotel en el puerto para que me consuele, y os prometo que no lo quiero. O por el soterramiento del muelle Heredia, que al paso que va arrancará en Benalmádena y llegará hasta Rincón de la Victoria. Ni se os ocurra, que es muy caro y tiene que haber juguetes para todos, y si no tenemos dinero para arreglar el Guadalmedina, no sé de dónde vamos a sacarlo para eso. En cambio, me gustaría que me traigáis un hospital nuevo, pero en el que todos podamos jugar con unas reglas como Dios manda y no con las que les salen del alma a los responsables del SAS, a quienes espero que solo traigáis carbón. A esos y a los del Instituto Municipal de la Vivienda, que convocan concursos para redactar planes a los que solo se pueden presentar quienes hayan redactado dos similares planes antes. Y me pregunto ¿cómo se redacta el primer plan si antes tienes que haber redactado uno? Bueno, como vosotros sois magos y yo no, si sabéis la respuesta no se lo traigáis, que no quiero estropearlo el último día. Finalmente, os recuerdo que hace dos años que os pedí la caja de rotuladores verdes para pintar el parque de Repsol y el Benítez (que se está quedando marrón). Os perdono si me la traéis este año con más colores para que también pueda para colorear el Guadalmedina, que ya lleva ocho años desde que pintaron los planos del concurso y están un poco descoloridos.

Querido Reyes, como veréis he intentado también ser bueno con la carta y no repetir las cosas de otros años, pero, que, si veis que no podéis traerme alguna, también me conformo con algo de lo de los otros años.