Redes sociales y políticos

La pandemia no está enseñando muchas cosas. A valorar cuáles son las cosas más importantes. La salud, la familia, el trabajo... A poner a cada uno en su sitio. Especialmente en el caso de los profesionales sanitarios. También a determinados políticos. Ojo, no a todos. Sumergirse cada día en las redes sociales demuestra quién está a la altura y quién esta usando esta descomunal crisis para arañar un puñado de votos. Allá ellos, pero los ciudadanos, que no les quede dudas, tienen memoria. Ellos, repetimos no todos, desgraciadamente, también son la otra cara amarga de la crisis.