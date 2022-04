Reflexiones de Pascua

Por muy desquiciado que este esté, tiene usted toda la razón del mundo, Doña Rosita. La Semana Santa es un momento que invita a la reflexión. Tanto durante, como después. El propio presidente de la Junta de Andalucía lo enunció solemnemente cuando confesó que dedicaría las ocho horas que pasaría bajo el trono del Cristo de la Exaltación a meditar la conveniencia de adelantar las elecciones. Se trataba de reflexionar sobre cómo evitar que los Judas de Vox lo entreguen a los romanos de la izquierda y, a la vista de la incertidumbre en la que seguimos moviéndonos, resulta evidente que le faltó tiempo. O concentración. Se lo aseguro que yo, persona de tan profundas convicciones religiosas como formación académica, que habría elegido cualquier convento cartujo para tan trascendental decisión. Porque es de todos sabido que el ejercicio físico y el intelectual nunca congeniaron bien a la misma hora. En cualquier caso, mejor eso que desfilar en la cofradía de la Paloma como un Rey Mago entre esos dos pajes que parecen los maceros municipales.

Repartiendo saludas a diestro y siniestro, le faltó echar caramelos a los espontáneos que le aplaudían desde las sillas. Porque pienso yo, que es un regalo del cielo que, en esta España tan diversa con la que Dios nos ha bendecido, la Semana Santa se viva de muy diferentes maneras según los puntos de su geografía. Pero que, para no perder nuestra idiosincrasia y singularidad, deberíamos tener cuidado con las innovaciones que realizamos. Porque una cosa es que, en Madrid, un alcalde pueda salirse de la procesión cada vez que sus fans le requieran para hacerse un selfie, y otra muy distinta, que lo haga en Málaga. Donde el servicio de orden ha mantenido convenientemente ordenado a todo hijo de cristiano detrás de las vallas y solo les ha dejado cruzar a la acera de enfrente cuando no interrumpían la solemnidad del cortejo. Y es que se nota que en la capital la profesión va por dentro y cada uno reflexiona a su manera sobre su particular viacrucis. El alcalde de Madrid vio la luz el Miércoles Santo y el jueves dio explicaciones a los medios sobre el contrato de las mascarillas: la culpa es de la representación de la oposición por votar a favor en el Consejo de Administración de Funeraria en una reunión convocada de urgencia, de madrugada y por WhatsApp. La próxima vez que llame, dirán que tienen que consultárselo al Cristo de la Buena Muerte.