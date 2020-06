Una Respuesta fallida

Aveces se tiene la tentación de recurrir a la respuesta recia más que a contestación meditada, buscando la descalificación radical que ahorra el esfuerzo de tener que razonar y explicar lo que se piensa. Algo así le debió pasar al consejero de la Junta de Andalucía Elías Bendodo cuando, a preguntas de una periodista sobre la pretensión de derribar la estatua de Colón, respondió que le parecía una gilipollez. No sé si a estas alturas el consejero de la Junta se sentirá ufano o arrepentido de su respuesta (me temo que lo primero), pero lo cierto es que perdió una buena oportunidad para argumentar al absurdo que nos puede llevar el criterio de valorar a los personajes históricos a la luz de los valores éticos y políticos actuales sin tener en cuenta el momento en que los hechos se desarrollaron. Esta reflexión así de sencilla quizás no hubiera tenido la repercusión mediática que tuvo su frívola respuesta, pero hubiera servido para explicar lo paradójico de la pretensión que de aplicarla en todos los casos nos llevaría a entregar a la pira purificadora la mayor parte de nuestra historia. Se sacrificó así el carácter didáctico que en principio habría que esperar de un responsable público y se prefirió el efecto mediático del exabrupto.

Es la consecuencia de la política-espectáculo de la que el gobierno andaluz se muestra tan partidario.Por un zasca o una contestación ingeniosa que nos lleve en volandas por las redes sociales se está dispuesto a sacrificar cualquier razonamiento riguroso de menor impacto publicitario. Siempre en política la puesta en escena ha tenido una especial relevancia, pero nunca se llegó al nivel actual en donde la imagen se ha convertido en lo esencial y la gestión en lo accesorio. Y en esta política-propaganda el consejero Bendodo es la punta de lanza de la Junta de Andalucía.Su cometido, arropado por una envolvente mediática extraordinaria, ha sido desde el primer día buscar los resortes publicitarios de sus políticas antes que el fruto real de las mismas. Ha abrazado con tanta pasión el papel de fiel escudero de su señor presidente que no ha dudado en meterse en charcos sin conocer su profundidad o de embarrar sin ningún miramiento el terreno de juego, cuando la táctica gubernamental lo requería, porque ante la dictadura de la imagen cualquier verdad debe quedar difuminada Y por este camino de búsqueda de la notoriedad a costa del rigor nos adentramos en un mundo político en el que faltan ideas y sobran ocurrencias.