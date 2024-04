Pienso yo, amigo Juanito, que, si usted hubiera vivido para ver, hubiera visto que lo que a usted le ocurrió tampoco fue tan grave. Que no hacia hacía falta mesarse los cabellos porque le hubiesen adosado a la fachada de su iglesia del Buen Consejo una máquina de bolas con un Jesucristo dentro, en la que por un padrenuestro puede tocarte un milagro. Que no hacía falta que el responsable de la finca rezumase sensibilidad por los tobillos para que hicieran un cristo con su obra. Que, siendo buena, tampoco era Stella Maris, donde pusieron el cartel de un estanco. Basta con que los diferentes departamentos municipales sean autistas y no se hablen. O que simplemente vayan a su bola. Y así se entiende el despiporre que se observa por las calles de esta ciudad. Donde es posible atornillar una farola sobre las mismas pinturas barrocas que se obliga a rehabilitar ? ¡y mire usted que había sitio en la fachada de marras! ? o colocar una señal de tráfico delante de uno de los grafitis en los que nos gastamos un potosí para crear un barrio de las artes donde no hay un solo artista. Y la cosa viene de lejos, porque recordaría usted, si no fuese porque ya carece de memoria, lo que costó que quitasen el panel informativo de los aparcamientos que plantaron delante de la recién rehabilitada fuente de Reding. Con lo que tampoco hay que sorprenderse si, en un Bien de Interés Cultural como el Jardín Botánico, las canaletas de las máquinas de aire acondicionado crecen por las paredes de los edificios como si fueran raíces de un ficus en busca del agua.

La sensibilidad que se comienza a adquirir cuando se aprender a mirar más allá de los límites de tu propio ombligo. O, como diría una persona cultivada como usted en los más refinados huertos del conocimiento académico, a tener una visión holística del entorno cultural que te rodea. A entender que su valor no es la suma del valor de las piezas que atesora, sino que se incrementa con la armonía con la que se relacionan. Con lo que, llegado a este punto, sirve de bien poco que se actualice el catálogo de edificios protegidos del centro histórico, si puedes pintar de blanco el CAC y adosarle un bulto de aluminio después de gastar una fortuna en dejarlo expedito. Independientemente de que siempre pueden enviar a un propio a colocar cualquier máquina donde le sea más cómodo, después de que hayas pasado el quinario en Cultura para obtener la licencia.