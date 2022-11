Rotas las negociaciones

No se ponen de acuerdo el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo y el del Gobierno, Pedro Sánchez, para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Hace ya varias fechas que los mandatos caducaron y siguen sin ponerse de acuerdo. Feijóo frenó el pacto porque le constaba que el Gobierno quería debilitar las instituciones y acusó al presidente del Gobierno de mentir a todos todo el tiempo y le marcó dos caminos a tomar: defender al Estado con todas sus consecuencias o entregarlo a los que no hace mucho tiempo se sublevaron contra dicho Estado. Si se elige el primer camino encontrará al PP y si toma el segundo tendrá a su partido enfrente, y añadió que nadie puede culpar al PP de las incoherencias de ese gobierno, que llamó Gobierno Frankeinstein, porque "antepone los interese personales del presidente a los generales de la Nación". Feijóo ha tendido la mano al Gobierno para "profundizar en la independencia judicial y despolitizar la Justicia" y se encuentra con una respuesta entre el silencio y el insulto. Para Feijóo, Sánchez le ha mentido durante la negociación y no se puede proteger el Estado de Derecho con una mano y desprotegerlo con la otra. Sánchez avisó al PP de que incumplir la Constitución es la derrota de la moderación. Cumplir la Constitución de "pe a pa" es lo que procede y hay que cumplir la Carta Magna todos los días del año.

El presidente del Gobierno ha encontrado el apoyo para su postura del presidente de la Generalitat. Dijo en una inauguración que se utilizó Cataluña como excusa para no avanzar en los derechos democráticos y siguió imponiendo la represión para no llegar a acuerdos. Para Aragonès los presupuestos son esenciales para Cataluña.

La tensión política por la ruptura de las negociaciones para renovar el CGPJ se trasladó ayer al Pleno del Congreso, en una sesión de control en la que, por primera vez desde ese fin de las conversaciones, Pedro Sánchez se encaró directamente con los populares y el resto de formaciones políticas. Todos preguntaron a Sánchez en el hemiciclo, pero no puedo entrar en el detalle. Una de las cuestiones estaba dirigida a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, si consideraba el rumbo económico es el adecuado para garantizar el futuro del país.