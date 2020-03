Rumbo a lo desconocido

El asombroso drama que están a punto de ver está tomado de la vida real. Ustedes pueden creerlo o no. Pero las personas que vivieron esa historia lo confirman, lo conocen ...". No te trata del último comunicado de la Organización Mundial de la Salud sobre el coronavirus, las dos estrellas de este febrero que hemos dejado atrás y que prometen emociones más intensas en marzo, ¡qué faltos de cariño estaban los investigadores de la OMS! No, con esas palabras arrancan los capítulos de una serie de televisión de Estados Unidos, que también hizo furor en España a principios de los años 60 y que, más de medio siglo después , colecciona visionados en blanco y negro en Youtube: Rumbo a la desconocido.

La televisión convertida en una pantalla para que desfilaran historias de seres fantásticos o monstruos que infundían el terror. La serie contó con una segunda versión en los 90. Entonces los protagonistas fueron los descubrimientos científicos y su impacto en la humanidad. Una realidad más acorde a los tiempos en los que sólo nos aterra lo que desconocemos Y si el tamaño de los seres hay que medirlos en nanómetros, hay pánico asegurado. Estos días sólo necesitamos conectarnos a los telediarios para asistir a nuevos episodios de ciencia ficción, como si fuera el preludio del Apocalipsis pero sin zombies. La adaptación de La Guerra de los mundos. Sólo que el aire en vez de liquidar extraterrestres se ceba con los humanos.

Temíamos al ántrax, al chikungunya (el que encorva, en lengua tanzana), al ébola... Microbios, bacterias que el bioterrorismo usaría contra nosotros para diezmar a la población. España se preparó con un laboratorio en Majadahonda para luchar contra los patógenos más peligrosos que comparte la Tierra. Pero, hasta ahora, la principal preocupación cuando escuchábamos la palabra virus era cómo proteger nuestros ordenadores. Esa sí que era una amenaza global seria. Estiman que el I love you infestó en 2000 nada menos que 50 millones de discos duros.

En 2009 la OMS estimaba que la gripe común causaba entre medio millón y un millón de muertos anuales (casi un conteo a voleo). Y luego han aparecido más variantes. Pero este virus forma parte de la cotidianidad. En su apogeo, si acaso nos limitamos a informar del colapso de las urgencias. En realidad nunca nos preocupó en demasía sus estragos. No son noticia. Otra cosa es que fuera gripe española, que se cobró 40 millones de muertes hace 102 años y que algunos profetizan que regresará. Esa sí que era una gripe.

Pero este coronavirus llega de China. Dicen que transmitido de hombre a animal y con súper contagiadores. "El drama que están a punto de vivir, está tomado de la vida real. Ustedes pueden creerlo o no..."