Quizás hemos oído la expresión “la madre de todas las batallas” en boca de algún exaltado gobernante. Sin embargo, lo que ocurre en Rusia trasciende a todo lo observado e imaginable hasta el momento: tratar de invadir otro país a la vez que se es invadido es realmente chiripitifláutico. El día que termine la sangrienta operación ucraniana, el número de enemigos internos y externos que tendrá Putin será inabarcable, y el fin de su ensoñación está cada día más cerca.

Rusia es hoy un país donde nadie se mueve por ideales. Todo tiene un precio y cada día el nivel de vida de sus oligarcas y su aparente lealtad son más costosos. Los que antes vendían perritos calientes ahora prefieren la alfombra roja y el lujo estrambótico. Y es muy difícil, bajo esas condiciones, creer que se puede defender un país con mercenarios exconvictos o con apóstatas chechenos. La prueba es que no ha hecho falta pegar un tiro para plantar a un ejército privado a las puertas de Moscú, y esto es tremendamente grave para cualquier Estado. La sensación de debilidad demostrada y la falta de medios actual es un aliciente internacional para entender que el mercadeo de sus territorios, sus innumerables negocios y sus riquezas minerales están a disposición del mejor postor. Ya China empezó absorbiendo todas las cadenas comerciales que abandonaron suelo ruso, y las próximas exigencias prometen ser mucho más caras. Quizás ¿territorios por dinero?, pronto lo sabremos.

Lo que sí ha quedado claro es que Prigozhin debe cuidar a partir de ahora su salud. El número de oligarcas suicidados no ha dejado de crecer y los alimentos con polonio 210 son bastante indigestos, de ahí que el exilio a Bielorrusia no esté exento de posibles contratiempos. Es evidente que la contraprestación económica que habrán recibido por frenar su paseo triunfal por la Plaza Roja es inestimable, pero también es cierto que Roma no acostumbra a pagar traidores. Por tanto, haber ridiculizado al presidente ruso es un juego que puede salir muy caro, y poner tierra de por medio podría ser insuficiente.

Ahora el frente ucraniano es difícil de mantener. Contar con algunos profesionales y unos cuantos reservistas es insuficiente, y ahora éstos querrán subir sus honorarios. Esto puede acelerar el fin de esta absurda invasión porque, como diría el sindicalista americano Philip Randolph, “Haz las guerras no rentables y las harás imposibles”.