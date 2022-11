Secesión y sedición

No sé si desde el punto de vista técnico-jurídico es o no aconsejable la propuesta del presidente del gobierno de eliminar el delito de sedición de nuestro Código Penal. Hay discrepancias entre los expertos sobre este asunto y probablemente hubiese sido más prudente profundizar en el debate antes de abordar una reforma que es, como a nadie se le escapa, mucho más que un cambio legal. La sentencia del Supremo fue polémica. Ante la imposibilidad de hacerlo por rebelión, el tribunal condenó a los procesados por el delito de sedición, que para algunos expertos no tiene encaje en los hechos juzgados. Opinión que parece que compartían en cierto modo los distintos tribunales europeos que tuvieron que decidir sobre la solicitud de extradición presentada por el nuestro TS.

De ser así, el problema es que nuestra legislación carece de instrumentos penales que sirvan para castigar hechos tan graves como los ocurridos en Cataluña hace una década. Como la violencia fue en todo caso de carácter estructural, según el Código Penal, no fue rebelión; si tampoco se pueden tipificar los hechos como sedición, entonces lo que procede es crear un tipo penal que contemple lo que se podría llamar rebelión posmoderna: como hemos visto de forma recurrente en otros países, la redes y las tecnologías virtuales pueden ser más sediciosas y peligrosas para la democracia que los posibles delitos cometidos en la realidad física. Lo ocurrido durante el procés fue mucho más que algaradas o desórdenes públicos. Hubo un intento de derogar la legalidad democrática y de alcanzar la secesión de Cataluña por la vía de hecho, con gravísimos riesgos para la convivencia y el orden constitucional. Teniendo en cuenta el anunciado propósito del independentismo de volver a intentarlo, algo sobre lo que sólo discrepan en el momento de hacerlo, lo razonable sería rearmar el marco legal, al margen de si hay o no que suprimir el delito de sedición. Desde luego lo que no se puede negar a Pedro Sánchez es que su estrategia de apaciguamiento ha tenido éxito. El porcentaje de catalanes partidarios de la vía unilateral ha bajado ostensiblemente, el secesionismo está profundamente dividido y la tensión política en Cataluña ha disminuido de forma sensible. Ahora está por ver como digiere las consecuencias políticas de la polémica reforma el conjunto del PSOE y ese flanco de su electorado que es, según las encuestas, susceptible de emigrar al PP.