Seguimos con las vacunas

Apesar de todos los adelantos científicos, la humanidad depende de que se nos inyecte una vacuna mediante dos pinchazos. Todos los adelantos conseguidos por el hombre pueden no servir de nada sin esa famosa vacuna. Prácticamente estamos en la misma posición, o quizás peor, que cuando las diez plagas de Moisés de las que habla la Biblia. Porque es una triste realidad que, por causa del Covid, se encuentra paralizada e incluso en regresión, la economía de todos los países, hasta de los más avanzados. Y lo peor es que queda demostrado que un virus puede acabar con todo lo que la humanidad ha conseguido hasta ahora y de lo que nos vanagloriamos con razón

En el caso de España, nos dicen los expertos que hasta la Navidad de 2022 no se alcanzará la llamada "inmunidad de rebaño", que se cifra en que esté el 70% de la población vacunada. A 17 de marzo de este año, se han distribuido en España unos 7 millones y medio de vacunas y se ignora cuántas se han inyectado, porque los centros sanitarios no disponían de todos los datos de los beneficiados. La vacunación empezó el 27 de diciembre pasado. Aquí en Andalucía se han repartido más del 85 % de las más de 1.300.000 recibidas y se han administrado 1.163. La Junta de Andalucía espera haber completado la pauta completa de dos dosis para el colectivo de más de 80 años, a fin de este mes. Lo que es más que improbable, porque solo quedan 7 días y el ritmo de la vacunación es muy lento. Esta demora, tendría que ser la principal precaución de nuestros gobernantes aunque que no parece ser así porque se han dedicado a presentar mociones de censura a gobiernos autonómicos y ayuntamientos.

Los criterios de los llamamientos a los ciudadanos para vacunarse no son conocidos. Se dijo que se haría comenzando por los más mayores. Pero hay quejas de que este criterio no se sigue en todos los centros y me he puesto como ejemplo de que esto es así. Probablemente porque los datos que obraban en poder de Muface (mutualidad de funcionarios públicos, sustitutiva de la Seguridad Social) no se trasladaron a tiempo a las comunidades. La ministra de Sanidad ha dicho que en el segundo trimestre se recibirán cinco millones de vacunas de Janssen que requieren una sola dosis en lugar de los dos pinchazos habituales. En España se han distribuido al 17 de marzo 7.684.265. El embudo no está en el numero de dosis, sino en el ritmo de su administración. Eduardo Jordá escribe en estas mismas páginas que países de segundo orden van por delante en la vacunación y que la UE ha demostrado una ineficacia patente.