Semana santa en la tv pública

El Partido Popular ha presentado una Proposición No de Ley para solicitar a Radio Televisión Española que emita estos días procesiones de Semana Santa de años anteriores. "Creemos que es una muy buena opción en cuanto a la programación de TVE para estos días y que no supone un gran esfuerzo, ya que consistiría en emitir recursos propios y de archivo de esta televisión", justificó ayer la malagueña Carolina España. "Nos parece una iniciativa constructiva, que no hace daño a nadie y que ofrece un gran servicio a los cientos de miles de cofrades de nuestro país", añadió la popular.