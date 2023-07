Si tu partido es favorito en las encuestas, pero no para obtener mayoría absoluta, serás un ferviente defensor de que gobierne la lista más votada. Es un ejemplo de situacionismo psicológico: una teoría que sostiene que los cambios en el comportamiento humano son consecuencia de las situaciones. El señor Feijoó, en su situación, defiende que gobierne la lista más votada. Pero de ser consecuente con lo que defiende no habría pactado con Vox u otros, para impedir gobernar a las listas más votada que no son del PP. O su partido lo habría hecho en su momento en Madrid, Castilla León o Andalucía, donde el señor Moreno entró en 2018 en San Telmo en brazos de Vox, a pesar no haber sido, ni de lejos, la lista más votada. Algo que sí fue claramente el PSOE, en las dos generales de 2019, sin que al partido de señor Feijoó se le pasase por la cabeza dejarle gobernar. Lo que, en cambio, si hizo el PSOE en 2016 cuando con su abstención permitió el gobierno del PP. Con estos antecedentes, la propuesta de Feijoó suena a sarcasmo o a broma pesada. Es cierto que, en Barcelona, para impedir que la alcaldía fuese a parar al partido de Puigdemont, apoyaron al candidato del PSC. Pero esa ha sido la excepción que confirma la regla, que no es otra que hacer cínicamente lo opuesto a lo que se predica.

Pero más allá de su carácter ventajista, la propuesta de Feijoó desvirtúa el sentido de las elecciones legislativas: votamos a los candidatos en listas de partidos para que, entre otras responsabilidades, elijan según lo establecido en la Constitución, al presidente del gobierno. Si quien encabeza la lista más votada accede automáticamente a la presidencia, se vacía de contenido dicha función. De tal forma que sería un presidente elegido, en una lista de candidatos a diputados, sólo por los votantes de su circunscripción. Sin que en las del resto del país, ni votantes ni electos, participen directa o indirectamente en su elección. Se elige para la presidencia del gobierno de a una persona física, no unas siglas. Es cierto, que el candidato evitaría los riesgos y problemas de tener que llegar a acuerdos con minorías, más o menos radicalizadas, para lograr la investidura. Pero ese chantaje no lo podrá evitar a lo largo de la legislatura gobernando en minoría.

Nuestro procedimiento de investidura no está pensado para un parlamento tan fragmentado. Pero eliminar sus rigideces no debe implicar desvirtuar el sistema.