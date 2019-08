'No es no. Solo sí es sí', el lema de una Feria sin agresiones

Málaga lanzó ayer una campaña de sensibilización a la ciudadanía bajo el lema 'No es no. Solo sí es sí', una frase esclarecedora y que no da lugar a interpretaciones para concienciar así a la ciudadanía y prevenir la consecución de agresiones sexuales durante los días de Feria. La campaña prevé repartir hasta 10.000 ejemplares de pegatinas, abanicos y otros objetos con el lema y números a través de los que ofrecen ayuda psicológica y jurídica. Además, habrá puntos físicos informativos y de atención.