Ha comenzado la campaña electoral municipal y autonómica, aunque se esté haciendo en clave nacional ya que Sánchez recorre toda España con su autobombo y repartiendo euros a gogó. Se ha iniciado con la foto Sánchez en la Casa Blanca con Biden. Y ¿a qué ha ido? Los aranceles a la aceituna negra española se han quedado igual, la limpieza de Palomares también (más de 60 años lleva esperando) y, a cambio le recogeremos migrantes centroamericanos para quitarles presión en la frontera con Mexico. ¡No tenemos bastante con la presión de los migrantes en la frontera de Marruecos y con 3 millones de parados! Pero, ¡Qué importante es Sánchez, según el ministro de Exteriores, que su voz se escucha en el mundo! Pues la verdad es que, como dijo Constantino Romero, para importante, Franco. Nunca fue a Washington. Los presidentes americanos venían a verle a Madrid (¡Huy! A que me detienen por nombrar al general de altísima graduación).

Su Espada-chín en Andalucía, Juan, ha dicho: “No me gustan las listas de Bildu, pero yo soy un demócrata y por tanto lo que me preocupa es que permanentemente el PP meta siempre a ETA en todas las campañas electorales”. ¡Ja! ¡Como si las listas de Bildu las hubiese hecho el PP! Mire, Sr. Espadas, quién con terroristas se acuesta descalabrado amanece. “Es legal pero no es decente”, ha afirmado Sánchez al respecto. Es “pa mear y no echar gota”. Lo que es indecente es no mandarlos a freír monas y romper de inmediato cualquier relación con Bildu. Haga lo que dice García Page, “con ellos ni a la vuelta de la esquina”, aunque Page tampoco se va del PSOE, no hay vergüenza. Dice Guerra que “los actuales socios desvían al PSOE de 144 años”. Se equivoca en el cálculo. Sánchez lo que ha hecho es volver a los años 30, por algo afirmó que él quería ser el Largo Caballero del siglo XXI, o sea que piensa lo mismo que aquél presidente de la Segunda República. Recordemos algunas de sus perlas: “No creemos en la democracia como valor absoluto. Tampoco creemos en la libertad”, en 1934. “Si no nos permiten conquistar el poder con arreglo a la Constitución, tendremos que conquistarlo de otra manera”. en 1933. “El Partido socialista no es reformista, cuando ha habido necesidad de romper con la legalidad, sin ningún reparo y sin escrúpulo”. en 1932.

Pues sí, Sánchez lleva camino de ser otro Largo Caballero. Con el Tribunal Constitucional a sus órdenes, la Fiscalía General a su servicio y el CIS que hace sus encuestas en las sedes del PSOE, puede hasta que se garantice la victoria. O a lo mejor gana por esa última promesa de que niños y viejos tengan todos los martes cine a 2 euros. ¡Gran medida social, aunque no incluya las palomitas!