Suicidio, desesperanza

Parecía fácil, al pensarlo. Y sin embargo hay mujercitas que lo han hecho. Hace falta humildad, no orgullo. Todo esto da asco. No palabras. Un gesto. No escribiré más" -escribió Cesare Pavese, el poeta italiano, el día antes de darse un tiro-. Unos años antes, otro poeta italiano, el premio nobel Salvatore Quasimodo, había escrito: "Cada uno está solo en el corazón de la tierra, traspasado por un rayo de sol: y de pronto anochece". Y sí, ciertamente, sucede a veces que ese rayo de sol que nos traspasa y nos vivifica se nubla y de pronto llega la noche oscura y la soledad nos inunda y la desesperanza nos ahoga.

El 10 de septiembre, auspiciado por la OMS, se celebró el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Las cifras que se barajan, el enorme sufrimiento por el que pasan los suicidas y sus seres queridos, los enormes costes de todo tipo, bien justifican el acontecimiento. El suicidio es la décima causa de muerte a nivel mundial y la segunda entre jóvenes de 15 a 29 años. Se calcula que cada año hay de diez a veinte millones de intentos de suicidio, que cuando no son mortales pueden acarrear importantes lesiones e incapacidades a largo plazo. En su etiología influyen factores diversos (culturales, sociológicos, psicológicos, biológicos…), los cuales a menudo se coadyuvan. Los métodos más frecuentes son el ahorcamiento, el envenenamiento por pesticidas y el disparo con arma de fuego, entre otros. Aunque sin duda la consideración social del suicidio ha cambiado, continúa siendo un tema tabú, de tal forma que el número de suicidios que se registra, es sin duda inferior al real. Que en Andalucía tengamos una tasa relativamente menor que la media mundial (7,58/100.000 habitantes/año, frente al 11,4 por 100.000 habitantes) no impide que debamos considerarlo un importante problema de salud pública, prioritario y urgente, que además -aquí la buena noticia-, puede ser en cierta medida prevenido.

Sin duda, se trata de un tema delicado y complejo. En muchos años de ejercicio profesional he visto cómo la desesperanza -sobre todo la desesperanza-, la culpa, la ansiedad y el miedo, gravitan como una pesada roca sobre el suicida. Y esa roca se puede aligerar. Los familiares y amigos, los profesionales, todo el que con sensatez y ternura esté dispuesto en la práctica a echar una mano es bienvenido. Y cuando el hecho es ya una trágica realidad, recordemos la notita que con su puño y letra escribió Pavese antes de darse el tiro: "Perdono a todos y a todos pido perdón. ¿De acuerdo? No chismorreen demasiado". Pues eso, piedad, respeto y dignidad para el que la desesperanza lo coloca en semejante trance. Y para sus seres queridos.