Hace unos días, me hacía notar mi esposa con cierto regodeo, y dada la cercana edad que tengo, que según el Instituto Nacional de Estadística, la esperanza de vida media que tenemos los hombres en España es de 79 años, en tanto que la de las mujeres alcanza los 85 años. ¡Ja! Lo que no sabe mi mujer es que cuando llegue a los 78 me cambiaré de sexo ¡Gracias Irene!

La "Ley del Sí es Sí" sigue produciendo alarma social ya que el goteo, continuo y alargado en el tiempo, de rebajas de penas a los condenados por delitos de violencia sexual causa pavor entre las víctimas. No quiere entender la ministra de Igualdad que hay un principio básico en el Derecho Penal que implica que, "cuando hay una colisión entre dos normas penales cuya vigencia temporal ha sido diferente, pudiéndose aplicar cualquiera de ellas al reo, debe aplicarse la que es más favorable para éste".

No culpe Irene Montero o Podemos a los jueces porque se limitan, como es su obligación, a aplicar las leyes y el Derecho Penal. Culpar al juez es como matar al pregonero. La ley está mal hecha porque sus redactores han puesto más voluntad que conocimientos y ha salido una superchería, como tantas otras a las que nos tiene acostumbrado este Gobierno.

También es una superchería que utilice el Gobierno los datos estadísticos como les viene en gana para favorecer sus tesis. Hace unos días, el Presidente, creo que fue en la sesión de control en el Parlamento, utilizó la tasa de inflación "intermensual". Ese dato lo utiliza el INE para el cálculo de la tasa de inflación interanual que es la normal. Utilizar la intermensual, aprovechando que el mes anterior has bajado el IVA de algunos productos de la cesta de la compra es de trilero.

Decía el catedrático A. G. Barbancho que uno de los problemas en la construcción de los números índices complejos es la selección del tiempo tomado como base, lo que significa que el tiempo elegido debe ser "normal", de no ser así estamos ante un absurdo. Utilizar un tiempo anormal como un mes para conocer la variación habida en la tasa de inflación es, además de un absurdo, una superchería.

Y veremos qué pasa con la recién aprobada Ley de Bienestar Animal, creo que pendiente de publicación en el BOE para su entrada en vigor. Echándole un vistazo por encima me ha extrañado que nada regule sobre la zoofilia. Me viene a la memoria el genial "sketch" de Woody Allen en el que un médico (Gene Wilder) se enamora perdidamente de una oveja lanuda. Con esta ley, Irene Montero ha dejado desprotegida e indefensa a la oveja. ¿Cómo prestará su consentimiento a la relación amorosa? ¿En este caso, se sustituirá el sí es sí por el beee es beee, o será considerada una violación? ¿Si la oveja no sale corriendo porque se ha quedado pasmada, quiere decir que ha consentido? Porque, entiendo yo que, por ejemplo, si hay amor con una mula, el no es no de ésta es contundente, porque una coz bien dada no deja lugar a dudas ¡Qué barbaridad! O, mejor dicho, ¡Qué bestialidad! Otra ley más que ya veremos como acaba. A lo mejor la vicepresidenta, Yolanda Díaz, con su extraño discurso (habla poniendo una coma tras cada palabra), hace entrar en razones a la más joven de las Montero.