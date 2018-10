A Susana como a Fernando VII

Elecciones el 2 de diciembre. Ganadas. Casi seguro. Si no seguro. Ya, ya, hasta el rabo…, no se debe vender la piel…, la leche derramada... Lo sé. Pero Susana Díaz no tiene rivales que puedan medirse con ella. Y el voto socialista andaluz es sumamente conservador en las tres primeras acepciones de la palabra. En la primera: "que conserva" (lo que cree que otros partidos le van a quitar). En la segunda: "en política, especialmente favorable a mantener el orden social (¿alguien duda de la pasión del pueblo andaluz por mantener el orden social y político establecido hace nada menos que 36 años?) y los valores tradicionales (¿quién puede discutir el mimo con el que el PSOE-A -baste ver la programación de Canal Sur- trata el costumbrismo y el tópico andaluz?) frente a las innovaciones y los cambios radicales" (por algo somos el furgón de cola educativo). Y en la tercera: "Tradicional, que sigue las ideas del pasado" (repítase lo del costumbrismo y el tópico más lo del furgón de cola).

Sólo no se puede tachar de conservador el voto al PSOE-A en la cuarta acepción de la palabra -"en algunas instituciones, persona encargada de sus fondos, documentos e intereses"- visto lo de los ERE pendientes de sentencia -¡uf!- o lo que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil va revelando sobre los gastos con tarjetas de la Faffe, la fundación de la Consejería de Empleo: un total de 31.696 euros en "doce juergas" en prostíbulos de Sevilla, Cádiz y Córdoba, a los que hay que sumar 19.000 en peajes, 22.000 en restaurantes, 1.800 en hoteles y 4.300 en gastos sin justificar, entre otros. Para arreglarlo, siempre según la Guardia Civil, las cuentas se han intentado "maquillar" para "ocultar estos datos".Visto lo visto no se puede decir que el conservadurismo electoral andaluz vote al PSOE-A por lo bien que se encarga de los fondos. Pero también es verdad que esto de los clubes de alterne tradicionalmente se ha atribuido desde la izquierda a los señoritos, con lo que hasta las tarjetas empleadas en puticlubes tendrían, de acuerdo con este prejuicio, un tinte castizo y conservador a lo "en el quicio de la mancebía veía encenderse la noche de mayo". Si, ya… Más en versión Pajares y Esteso o Torrente que Concha Piquer. Pero los tiempos dan para lo que dan.

Díaz se medirá con Moreno, Rodríguez y Marín. Y se distanciará de Sánchez y sus apoyos. Ni a Fernando VII se las ponían así.