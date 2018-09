Talento UMA

Cuando Umberto Eco reclamó una Universidad para las élites bajo la premisa de que la institución no podía ser para todo el mundo, los apóstoles de la indignación que ya ardían en las redes sociales tardaron cero coma en llevarse las manos a la cabeza: y qué hay de las justicia social, qué hay de la igualdad de oportunidades, qué hacemos con quienes tienen el derecho a estudiar y por culpa del capitalismo voraz no pueden costeárselo o tienen más difícil sortear los obstáculos. El tiempo, afortunadamente, ha ido aclarando a qué se refería exactamente Umberto Eco: la Universidad debe ser una matriz de conocimiento, no un canódromo de tecnócratas ni mucho menos un puesto de titulaciones para ganapanes. Si alguien se ha de quedar fuera habrán de ser los señoritos de siempre, los que se hacen con el prestigio académico a base de billetes, cargos políticos y favores bajo cuerda. La élite a la que se refería Eco sería la que estuviera dispuesta a dejarse las cejas a favor de un argumento tan desprestigiado, ridiculizado y menguado como el conocimiento; y serían termómetros fiables de la justicia social las plataformas dispuestas para que sea este quid, y no las premisas materiales, las que dictaminaran de qué hablamos cuando hablamos de universidad. En su discurso de apertura del curso académico pronunciado ayer, el rector de la Universidad de Málaga, José Ángel Narváez, se refirió sin llamarlos por su nombre a los ganapanes que todos tenemos en mente. Y añadió el siguiente compromiso, ilusionante donde los haya: "En una sociedad tan acostumbrada a crear ídolos de barro y a destruir obras duraderas, con la facilidad con la que se construye y publica una simple noticia, los universitarios tenemos la obligación de defender todos los días que la universidad pública es un aval de conocimiento, investigación y aprendizaje siempre erigido sobre la base del rigor, la búsqueda de la excelencia y las máximas garantías". Para ello, claro, pidió más financiación. Y con toda la razón de su parte.

El problema es que, independientemente de la falta de recursos, habría que ver en qué medida es el conocimiento la llave real para el éxito, la promoción y la visibilidad en la Universidad de Málaga. Que la institución es capaz de generar talento queda fuera de duda: ayer mismo se celebró La Noche de los Investigadores y los ciudadanos tuvieron ocasión de comprobar a pie de calle que ese conocimiento existe y además arde en deseos de divulgarse. Pero caben dudas más que oportunas respecto a que sea este talento el criterio tenido en cuenta a la hora de determinar quién medra y quién no, a quién subimos a la tarima y a quién no, a quién ponemos la toga y a quién no, en lugar de los favores recibidos, las adscripciones a los bandos internos, las palmaditas en la espalda, la servidumbre política y, ay, la dependencia ética e intelectual. Prometió el rector ayer más transparencia, y sí, toda la que venga será poca. Lo que hay en juego no es precisamente poco.