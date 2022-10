Tezanos y sus dos manos

Que un político sea un buen político -digamos honesto, capaz, formado, inteligente, hábil, seductor- y además tenga mayor categoría que su rival electoral principal no garantiza que vaya a vencer y gobernar y mantener el poder. El batacazo de Ciudadanos es un caso de un barco tripulado por gente capacitada y atractiva que pica proa para siempre en el fondo del mar. Allá en las Islas, el candidato laborista, Keir Stamer -¿ha oído hablar de él?-, tiene pinta de contar con varios de los rasgos arriba citados, pero no tiene pinta de llevar de nuevo a su partido adonde lo llevó el más que carismático Tony Blair (Primer Ministro diez intensísimos años hasta 2007), incluso si la otra cara del bipartidismo británico es una sucesión de aparentes petardos y petardas: el dinamitero Cameron, la invisible May, el loquito posh Johnson -quizá el único que cuenta con ese ingrediente peligroso llamado carisma-, la fugacísima Truss, vista y no vista y revolcada por los propios, y ahora el dudoso proyecto de Obama de brillante currículum económico, Rishi Sunak. Pues ningún demoscopista apostaría por que Stamer fuera ungido previo el cabezazo por Carlos III (bueno, por el Rey nacido jubilado tampoco apuesta nadie).

Todo esto lo piensa uno desde un país en el que un político improbable y aborchornado por sus barones y diplodocus -con el tiempo, apreciados por los conservadores, como sucede con Felipe y Alfonso- alcanzó el poder haciendo un tetris nivel maestro, diciendo por sistema digos donde había asegurado diegos, pactando con quien él mismo había señalado como el diablo y también con los rentistas del victimismo y el plomo. Dudo mucho que en la convulsa y algo decadente Gran Bretaña que sucede a la influencer histórica de nombre Isabel de Windsor se aceptaran el perpetuo electoralismo de Sánchez, y menos una de las vergüenzas más vergonzosas del sistema institucional de este país: el CIS, organismo público obligado al estudio científico de la sociedad española, que un devoto gestor del mamporro sanchista, de nombre Tezanos, lleva cada pocos meses a nuevas y mayores cotas de ignominia política. Tezanos, con las dos manos y con el carné del partido en la boca, se permitió hace unos días descalificar en una rueda de prensa al líder de la oposición, el borrosísimo Núñez Feijóo. Y no pasa na, oiga. Si este organismo mutado en mamporrero y adscrito a Presidencia despareciera... pues tampoco pasaría na. Pero, ya decimos, Sánchez cuenta con una virtud superviviente: la gestión del poder, y con el arsenal que maneja y manosea es un verdadero malabarista.