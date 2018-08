Doce asignaturas en 4 meses. "Inusual, pero no imposible", según el rector de la Complutense. Improbable matemáticamente. A 6 créditos de media, son 72. 3.456 horas de dedicación según el Tratado de Bolonia. 16 presenciales y 32 de trabajo en casa.

Cabe la duda de cuando Pablo Casado inició su sprint final, pero dado que en 2005 fue nombrado presidente de las Nuevas Generaciones de la Comunidad de Madrid, viajó a Cuba a entrevistarse con la disidencia y en mayo de 2007 fue elegido diputado de la Asamblea de Madrid, se antoja que no debió tener mucho tiempo hasta el 27 de dicho mes. Además, su currículum en la web de la propia Asamblea lo presenta como Secretario de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil y vocal del Comité de Dirección y del Comité Ejecutivo del PP de Madrid, y miembro de la Junta Directiva Nacional. Ignoro cuándo tuvo el último examen, pero aplicando el principio jurídico in dubio pro reo, podemos considerar el 15 de septiembre. Hay que firmar las actas. En resumen: 3 meses y medio, largos. 108 días ó 2.592 horas.

Dormir una media de 6 horas, dedicar dos a comer y una a lavarse supone 972 horas. Le quedaron 1620 a las que descontar, al menos, 3 por examen, para ir, ver y convencer: 36. Supongamos que el partido fue consciente del esfuerzo que realizaba y que le respetó hasta donde pudo. Que sus cinco cargos no exigieron más de un 8 horas a la semana durante junio y julio pese a estar recién constituida la Asamblea autonómica: 64 horas. Demos por hecho que durante estos tres meses no tuvo vacaciones (muchos españoles tampoco las tienen sin tener exámenes), prescindió de cualquier actividad sexual (los españoles estamos escasos por definición) y no se tomó ni una cerveza con los amigos (que es lo que hace cualquier español para quejarse a sus amigos de su falta de actividad sexual). En total dispuso de 1.520 horas para las 12 asignaturas. 127 horas por barba. En una asignatura de 6 créditos, asistir a clase son 96 horas. Algo menos que lo que dedicó a leerse los apuntes.

Conclusión, tontos de capirote. Los estudiantes, por suspender. Los profesores, por no dejar los apuntes en copistería y dedicarnos a investigar; y Casado, por no abrir un despacho de abogados. Aunque no haya suficiente papeles, con semejante capacidad podría arreglar los de cualquier inmigrante. Uno lo reconoció al llegar a Algeciras y se lo dijo: "You are the best".