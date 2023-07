El pueblo ha hablado ¡Ojalá no se haya equivocado! Me vuelvo con los asuntos domésticos que, a la postre, son los que más nos interesan en nuestro día a día. Hace tiempo que viene siendo preocupante el tema de la vivienda. Y cuando digo “hace tiempo” me refiero, cuando menos, a todos los años que he estado dedicado al sector de la promoción-construcción, o sea, desde el año 81 hasta la actualidad en la que, aunque jubilado, sigo en contacto con los agentes sociales que se dedican a este sector de la economía. No he conocido ninguna época en la que se diese por resuelto este problema esencial que afecta a la economía de las familias, a los derechos de la ciudadanía, al medio ambiente y a la habitabilidad de nuestras ciudades. La propiedad de la vivienda supone el endeudamiento familiar durante media vida. Una deuda que alcanza, más o menos, al 40% de su renta, si es que su renta alcanza para obtener la hipoteca. Por otra parte, los alquileres se quedan fuera del alcance de la mayoría de los salarios de las clases más desfavorecidas. El problema comenzó a agravarse cuando escaseó en el mercado una oferta suficiente de VPO y de vivienda social, debido a que el sector privado, ante la inflación de costes y la especulación del suelo, para mantener sus márgenes de beneficios, acudió a la promoción de viviendas de renta libre. Era época de la burbuja financiera que provocó la burbuja inmobiliaria. Las hipotecas se daban con tal magnanimidad y facilidad que la demanda no paraba de subir y, por ende, empujaba al alza el precio de la vivienda que, al ser de renta libre, no tenía tope. Fueron los años de comienzo del siglo. En el Plan Estratégico “Madeca 10” de la Diputación de Málaga, en el 2000, ya anunciábamos que la mayoría de las familias que demandaban una vivienda se veían fuera de mercado sin posibilidad económica de acceder a ella,

En la actualidad el problema sigue igual, si no es que ha empeorado con la inflación. Sólo funciona el mercado de viviendas de renta libre de alto estanding, donde los precios son tan desorbitados que dejan fuera de juego incluso a las familias de renta medio-alta. Cuando menos, que es a lo que me refiero, en nuestra Málaga del alma. Pero curiosamente se le dedica más tiempo a filosofar sobre el urbanismo y cómo han de ser las ciudades, que a resolver el verdadero problema que no es otro de que se produzcan suficientes viviendas como para satisfacer la demanda a un precio asequible. Curiosamente, por lo menos esa es mi impresión, el urbanismo ha pasado a ser parte de la metafísica en la que todo gira alrededor de una palabra mágica “sostenibilidad”, cuyo concepto es tan abstracto como un cuadro de Kandinski.

Celebro que en Málaga, para dirigir el Urbanismo y la Vivienda, Francisco de La Torre haya elegido al arquitecto José María Morente. De su trayectoria, su capacidad y su conocimiento del tema huelga hablar porque es sobradamente conocido. Es una excelente idea profesionalizar esta concejalía, ya que Morente será una especie de superconcejal, para ponernos la moda, digamos un “urbanist man”. Ahora es el momento de dejarse de discusiones metafísicas y atajar la organización de la Gerencia y su normativa para agilizar trámites y reducir tiempos y costes.