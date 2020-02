Tiempo de esclarecer

En El Eclesiastés se nos dice que todo tiene su tiempo y que "hay tiempo de nacer y tiempo de morir". No puedo más que recordar, con gran tristeza, al gran columnista y novelista que fue David Gistau, al que este pasado domingo le llegó su tiempo de morir después de estar dos meses en coma tras un accidente deportivo. Le conocí, le leí y le admiré, allá por el 2011 escribiendo ambos en El Mundo. Sus sabrosas columnas, agudas y espléndidas, eran lectura de obligado cumplimiento. Que la tierra te sea leve, amigo Gistau.

También nos dice el bíblico libro que hay "tiempo de callar y tiempo de hablar" pero olvida su anónimo autor que también hay un tiempo para mentir y un tiempo para esclarecer. Basta acercarse a las noticias que diariamente nos proporcionan los distintos medios de comunicación, o leer ese noticiero gratuito y espontáneo que nos ofrecen los amigos en el whatsapp, para apercibirse de que las mentiras, interesadas o infundadas, forman parte de nuestra actualidad.

Hace algún tiempo que asistimos a un debate político que podría haberse denominado, parodiando los ingeniosos diálogos de Matías Güiu, "debate para besugos". Me estoy refiriendo al llamado "pin parental" que ha dado lugar a frases como la de la Sra. Calvo: "los hijos no son propiedad de los padres" o la del Sr. Iglesias, para apoyar a la primera: "los hijos no son de los padres porque se registran en el Registro Civil y no en el de la Propiedad". A uno, con su modesto intelecto, se le viene a la cabeza que, aunque a un semoviente no se le inscriba en el Registro de la Propiedad, el burro es mío. No quiero decir con ello que un hijo sea un semoviente, pero comienza a parecerme que lo sean esos políticos.

Son tiempos de mentir. Cuando menos son tiempos de mentir sin pudor alguno, a las claras. Ahí están los casos de las tantas veces que lo ha hecho nuestro presidente del Gobierno; o últimamente el Sr. Ábalos con el caso de la venezolana Sr. Delcy. Por eso sería bueno que en la asignatura esa que ha dado lugar al llamado "pin parental" de Vox se incluyese, además del sexo y otras zarandajas, unos temas de lógica, oratoria y retórica que se titulase ¿Cómo nos mienten los políticos? La democracia sería mucho más democracia.

Pero también son tiempos de esclarecer. Esclarecer y poner en su sitio las cosas. La Comunidad Europea en su resolución "Importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa" ha venido a decir textualmente: "se condena toda manifestación y propagación de ideologías totalitarias, como el nazismo y el estalinismo, en la Unión". Pues al pan, pan y al vino, vino. Ideologías totalitarias son las que persiguen la dictadura de un partido único y ponen al estado por encima del individuo, o sea: el fascismo y el comunismo.