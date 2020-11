Es el documental que Netflix me recomienda después de caer en El dilema de las redes. Empiezo a verlo pero me da pereza. Lo confieso. Se supone que leo, hablo y entiendo inglés pero no tan fluido como para que no sea un esfuerzo un domingo de puente. Y no está la noche para heroicidades cuando el único interrogante que parece planear en el horizonte es la fecha concreta de cuándo nos volverán a encerrar en casa: ¿El 9 de noviembre cuando acabe el toque de alarma y la primera fase de reconfinamiento en Andalucía?

Pienso en continuar con The Undoing, el primer episodio de la serie de Nicole Kidman y Hugh Grant mantiene la tensión de Big little lies, pero al final apuesto por lo seguro: me refugio en Patria empeñada en discernir si es mejor la controvertida producción televisiva o el libro de Aramburu. Con Perdida tengo dudas. Lo he hecho al revés. Es la primera vez que veo una película antes de leer el libro y me siento, literalmente, acojonada... ¿De verdad somos tan maquiavélicos?

En la serie de ETA, por fin llegamos al episodio en el que dan duro a José Mari y sale la polémica imagen del cartel de HBO. No es para tanto; seguro que en su momento fue mucho peor. ¿Víctima de España o víctima de Euskadi? ¿Víctima del Estado opresor o víctima de la madre abertzale, los colegas del barrio y el cura del pueblo? El diálogo en la cárcel con su hermano Gorka salda más cuentas sobre el sinsentido del terrorismo que lo que se habrá logrado enseñar en las escuelas.

Se me quedan grabadas frases lapidarias del Dilema de las redes: "La verdad aburre; Vale más una ballena muerta que viva; No podemos salir de Matrix si no sabemos que estamos en Matrix". No sabía que un jugador de la NBA había llegado a poner un tuit convencido de que la Tierra es plana y tuvo que salir a disculparse arremetiendo contra las fakes de las redes. ¡Es el recurso fácil! La trastienda del pizzagate, la teoría conspiranoica que contribuyó en 2016 a llevar a Trump al poder, no parece muy alejada del vandalismo que sacude estos días nuestras ciudades. ¿Defensores de la libertad o libres para robar y destrozar?

Está claro que estar informado, aun creyéndote bien informado, no te protege de la manipulación. Pero me alegra que Netflix se haya equivocado conmigo. Su sugerencia para mantenerme atrapada acaba expulsándome a HBO, su más creciente competidor... Estoy ansiosa de saber qué lección nos darán hoy los norteamericanos: ¿un mediocre o un dictador?