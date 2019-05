De la Torre se examina el domingo

ME comentaba hace unas horas un dirigente de un partido que después del domingo podemos asistir en varios municipios a un intercambio de cromos entre partidos que aupará a las alcaldías a inesperados candidatos. Si yo no puedo, y la contrapartida compensa, ofrezco el sillón a cualquiera siempre que no lo ocupe mi principal adversario. El mercadeo en la política se inventó hace tiempo. Pero el ecosistema local puede propiciarlo. El ejemplo de Mijas corregido y aumentado.

El propio aspirante del PP en la capital, en una de las últimas entrevistas de campaña, admite sin pudor que intentará gobernar si los números cuadran para los pactos, aunque no gane las elecciones. El actual alcalde se adapta rápido a los nuevos tiempos . La partición en varias formaciones en los dos espectros ideológicos tradicionales y el habitual peso de los llamados grupos independientes, que en la mayoría de los casos proceden de escisiones de la derecha, provocaría la estampida del más valiente de los encuestadores si le pidiéramos que anticipara un pronóstico para este domingo.

La gran pregunta de estos comicios en Málaga es si Francisco de la Torre revalidará un nuevo mandato. El aspirante popular ha preferido apurar todas sus opciones de permanencia antes de dejar su legado en manos de su partido. Nadie dudaba de su favoritismo absoluto antes de los resultados de las elecciones generales. Incluso descontando el desgaste. Pero el PP se derrumbó de forma estrepitosa y apenas ha transcurrido suficiente tiempo para reponerse del shock. Ese escenario ha dado alas a todos sus oponentes.

El alcalde de Málaga, después de 19 años al frente de la Casona del Parque, debió dejar paso y caminar hacia la historia con todos los honores. Pero como les sucede a muchos, presos de una actividad que les termina por obnubilar la frialdad con que debe analizarse el final de una etapa, no hallan ni quieren encontrar el momento para decir adiós. Prefieren la adrenalina del último examen.