De la Torre pasa revista

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y la portavoz municipal de Cs, Noelia Losada, valoraron el acuerdo de gobierno de ambas formaciones. Además, el regidor esperó que siga funcionando "muy bien" hasta el final del mandato. Tras ser cuestionado por los periodistas por una valoración del acuerdo de gobierno y después de que el propio regidor confirmara que volverá a presentarse a la reelección y Noelia Losada señalara su intención de presentarse como candidata a la espera del partido, De la Torre dijo que "hasta ahora muy bien y espero que siga funcionando muy bien". "Estamos en un acuerdo de colaboración, de gobierno de coalición", incidió y agregó que "nosotros hemos sido responsables desde un gobierno de colación, Cs también, hemos funcionado hasta ahora muy bien y espero que siga funcionando hasta final de esta Corporación", apostiló.Sobre el futuro, y tras ser cuestionado en relación con las próximas municipales y si cree que es una fórmula que pueda repetirse o si aspiran ambos partidos a una mayoría absoluta, señalado que "de futuro no puedo hablar, no tengo una bola de cristal que me diga el futuro".