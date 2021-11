Torremolinos XIV

La memoria es muy corta y la mentira muy larga. Tan larga es la mentira que repetida en el tiempo llega a convertirse en una verdad para la mayoría de los engañados. Y no solo eso, sino que, por lo menos en política, suele ser muy provechosa. Ya lo decía Quevedo: "Mal oficio es mentir, pero abrigado: / eso tiene de sastre la mentira, / que viste al que la dice; y aún si aspira / a puesto el mentiroso, es bien premiado." Siempre Torremolinos fue importante para Málaga, y aún para Andalucía. Sus manantiales fueron una parte fundamental del suministro de agua a la capital y a la región le aportó el nacimiento de la Federación Socialista de Andalucía, o sea el PSOE-A. Y ayer se cerró su XIV Congreso. Un Congreso en el que se homenajearon a los fundadores, muchos de ellos presentes en él, y se dijeron muchas cosas. Todas ellas a mayor gloria del presidente Sánchez y los grandísimos éxitos de su Gobierno que ha conseguido evitar cientos de miles de muertes en la pandemia y ha traído la felicidad a todos los españoles. Ya sabes españolito: estás vivo gracias a este Gobierno y puedes sentirte feliz aunque el sueldo, si tienes alguno, no te llegue a final de mes y te amenacen con subir las cotizaciones, las facturas de luz y gas, te cobren peaje en las autovías, la inflación sobrepase el 5%, te invadan migrantes por aire y por mar, a los asesinos irredentos los pongan en la calle (y además incentiven económicamente a los funcionarios de prisiones para ello) y que, aunque vivas en Andalucía, los Mossos d´Escuadra te podrán imponer su autoridad porque los han igualado en toda España a la Policía Nacional y la Guardia Civil y, encima, ganando el doble que estos, entre otras muchas cosas que, como la memoria es corta, se me quedan en el tintero.

El presidente Sánchez, ayer en el XIV Congreso de Torremolinos, arremetió contra la oposición por "poner trabas a su gestión y desear que a tu país le vaya peor". Ortega, el dictadorzuelo nicaragüense que pretende perpetuarse en los actuales comicios, tilda a la oposición (encarcelada por él) de "demonios" que conspiran contra el país. No sé porqué me parece ver ciertos paralelismos entre uno y otro. Parece que, para Sánchez, los que aman a España y quieren lo mejor para ella son sus socios que han apoyado, en primera instancia y ya le han pasado la correspondiente factura, son ERC, PNV, Bildu, Más País, BNG, etc. O sea, que aman a España aquellos que luchan por destruirla como nación. Claro da la impresión de que el PSOE de Sánchez juegue con que España sea una "Republiqueta plurinacional con derecho a la autodeterminación". Vamos que quiere lo mismo que sus socios.

Me parece muy curioso, y una forma más de engaño, que hayan utilizado a aquellos socialistas fundadores del PSOE-A, gente integra, éticos, honestos y políticamente honrada, que tienen todos mis respetos y simpatías, para dar una imagen de continuidad con la socialdemocracia que lideró Felipe González, Alfonso Guerra, Eduardo Martín Toval y otros muchos. Algunos de ellos vilmente asesinados por ETA. Y ¿cómo olvidar las sintonías de algunos partidos socios del Gobierno con dichos terroristas? Me pregunto -aunque a alguno de ellos podría preguntárselo en persona- qué pasará por sus cabezas ante la desfachatez con que miente el presidente.