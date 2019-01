Hace tres décadas la derecha española, que venía de donde venía, anunciaba el inicio de su viaje al centro. Años después ironizaba Alfonso Guerra: "si llevan más de diez años viajando al centro…. ¿de dónde venían? Ahora regresan al lugar de procedencia. Lo confirma el secretario general del PP, Teodoro García Egea, no ocultando su entusiasmo por coincidir plenamente con los ultraderechistas de Vox. Dios los cría…Pero lo más notable de este pacto no es que la derecha manifieste su verdadera naturaleza, lo que me sorprende es el desahogo de los populares presentándose a los andaluces como el partido regenerador que limpiará de corrupción la política nuestra comunidad. Si la corrupción ha sido un mal generalizado de nuestro sistema político, la del PP supera todo lo imaginable. Una larga listas de asuntos que se acumulan en los juzgados y que afectan a todas las CCA que ha gobernado. Algunos tan mediáticos como Gürtel, Púnica, Bárcenas, Canal Isabel II, Noos, etc. Según un panel de 13 académicos, expertos en corrupción, reunidos por el diario El País para que ordenasen los principales casos, los tres mayores asuntos de corrupción en España en el siglo XXI han sido: Púnica, Gürtell y Palau.

Los datos fueron recogidos en 2017 antes que la sentencia del segundo certificase que el PP se financió con una caja b en su sede central. Una sentencia cuya hizo inevitable el voto de censura que desalojó al PP del gobierno. Todo ello confirma que si, como decía, la corrupción ha afectado, en mayor o menor grado, a todos los partidos relacionados con el poder en España, la de los populares es a una escala muy superior al resto. Por lo tanto, con esos antecedentes y ese currículo, me parece un increíble ejercicio de cinismo presentarse ante los andaluces como el ángel exterminador que limpiará de corrupción la política andaluza. Lo previsible es que el PP haga lo que mejor ha hecho allá donde ha gobernado: abusar del poder y embarrarlo todo. No podrá evitarlo, como en el escorpión de la fábula, está en su naturaleza. En la oposición a Zapatero, tras el golpe letal de la gran recesión, el PP prometía arreglarlo todo eliminando empresas, organismos públicos, cargos de confianza, coches oficiales, etc: en sus años de gobierno lo recortaron todo, menos la administración. Por ello, me temo que en Andalucía sólo estén pensando en recuperar las peores prácticas del turnismo de la restauración decimonónica. Pero sin turnar, claro está.