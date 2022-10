Turno para Muñoz en La Rosaleda

Camino de los tres años en la administración judicial del Málaga (se cumplirían en febrero), el administrador judicial, José María Muñoz, no pasa sus mejores momentos en el cargo. Su labor ha sido óptima desde el punto de vista económico para estabilizar a una entidad que se desangraba. Pero el fútbol no es una empresa al uso. Las expectativas al comienzo de la temporada no se están cumpliendo. Ha habido un alivio con la victoria ante el Lugo, pero el equipo está en zona de descenso aún. La última comparecencia de Muñoz fue el pasado mes de abril. Seis meses después, una vez prorrogado por la jueza Ruiz González el periodo de administración judicial por seis meses más, Muñoz ofrecerá hoy (a las 13:00 en La Rosaleda) sus impresiones y datos sobre la situación que atraviesa la entidad, ahora más convulsa en el verde que en los despachos, donde, no obstante, también hay cierta sensación de estancamiento. Un día después de que la jueza comunique que tiene previsto dictar una orden de búsqueda internacional contra los Al Thani. ¿Quién da más?