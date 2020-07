Turno de preguntas

El coronavirus, ¿se transmite por el aire?, ¿qué secuelas deja?, ¿cuánto dura la inmunidad? Su vacuna, ¿llegará gratuita a todo el mundo y prioritariamente a quienes más la necesitan?, ¿sería lícita la vacunación obligatoria? La hidroxicloroquina, ¿ayuda a sobrevivir o acelera la muerte por Covid? ¿Se puede prohibir el derecho al voto?, ¿y restringir el derecho a la movilidad sin proclamar el Estado de alarma? ¿Es posible certificar que un establecimiento está libre de Covid?, ¿por qué entonces la Junta propone el sello Covid free, Andalucía, destino seguro para el sector turístico?, ¿no sería más honrado y cauto, y aguzaría la responsabilidad de cada cual, garantizar que se cumplen los protocolos en vez de asegurar lo que no es seguro? El uso obligatorio de la mascarilla en Andalucía, ¿se impone -también- para combatir la desconfianza ante la llegada de los turistas? ¿Puede el mismo Gobierno de España demandar a las compañías aéreas por no cumplir la ley que les obliga a devolver a los usuarios el dinero de los vuelos cancelados, a la vez que pide oficialmente una derogación temporal de la misma?, ¿sigue habiendo quien habla de realpolitik para justificar desvergüenzas de este estilo? ¿Hay quien aprovecha esta crisis para implantar el teletrabajo a saco, involucionar en derechos laborales y justificar todas las brechas de este mundo? ¿Funcionaba todo igual de mal antes de la pandemia, pero se disimulaba? ¿Hay algo en que seamos mejores tras el Covid? ¿Hay algo en lo que no estemos peor?

¿Quién desacredita al rey Juan Carlos I? ¿Él mismo o quienes sostienen que él mismo se desacredita? ¿Indigna o hace gracia un insulto según de quién venga y a quién se dirija? ¿Llamamos libertad de expresión a decir lo que queramos y ofensa a los sentimientos a escuchar a quienes piensan distinto? ¿Dicen ser políticamente incorrectos quienes blanquean su prepotencia y mala educación? ¿Acaso no se puede estar radicalmente en contra del racismo y el machismo y, a la vez, en contra del puritanismo gringo? (¿Qué quiere decir, en concreto, quien dice "te quiero"?). ¿Es real lo que nos venden por Realidad?, ¿acaso ello justifica las estúpidas teorías conspiranoicas? ¿No hay alternativas, justas y viables, a la forma actual de producir, consumir y sostener el sistema social? ¿Interesa una sociedad que no se haga preguntas o sólo aquellas que interesan? ¿Puede la vía democrática cargarse la democracia? ¿De qué sirve, Sócrates, hacer preguntas incómodas?