Si al pueblo español no le repugna que un condenado por agresión a un agente de las fuerzas armadas sea representante de la soberanía nacional como diputado en el Parlamento, no cabe la menor duda de que la sociedad española está moralmente enferma. Al final, al delincuente Alberto Rodríguez, le han apartado del escaño por imposición del Tribunal Supremo en ejecución de la sentencia condenatoria, pero no sin que su grupo parlamentario de IU, y el mismísimo PSOE, hayan peleado porque la sentencia no se cumpliese.

Parece, por otra parte, que el Covid ataca de nuevo y hay que ponerse a cubierto ¿Cuándo acabará la pesadilla? Por de pronto la pandemia ha logrado que el índice de endeudamiento para la UE haya alcanzado el 100,2% del PIB. En 2019 fue del 75%. Lo más grave es que el endeudamiento alcanzado en España es del 122,8% del PIB, lo que supone una cifra absoluta los 1,4 billones (con be) de euros. La pesadilla la heredarán nuestros hijos, nietos y hasta bisnietos, que tendrán que tapar el agujero que les vamos a dejar.

Y en Andalucía, la sanidad pública arrastra un déficit de personal sanitario desde que se creó la Autonomía. Ahora se van a renovar a 12.000 trabajadores dejando en la calle a 8.000. Esos 20.000 se contrataron para atender la pandemia con recursos que aportó el Estado y que ahora ha retirado. Entre unos y otros seguimos igual: cada paciente tiene un tiempo de atención médica de diez minutos por cita.

Estas, entre otras muchas pésimas noticias, son tres botones de muestra que explican el por qué uno de cada cuatro españoles tiene síntomas de ansiedad o depresión.

En Málaga tenemos suerte. En Málaga nos quitamos la depresión con exposiciones como la del Museo Thyssen, una muestra exquisita de obras de Sorolla dedicadas a Jávea, o con el VIII Congreso Internacional de Periodismo organizado por la Fundación Manuel Alcántara y dedicado a la "Crónica Periodística y la Crónica Cultural". Un plantel de extraordinarios periodistas han expuesto sus vivencias profesionales y han confrontado sus opiniones sobre los distintos temas en las correspondientes mesas de debate. Todo ello dirigido y organizado por escritores, periodistas y profesores de la talla de Guillermo Busutil y Agustin Rivera.

Ha sido para mí un Congreso con sentimientos encontrados. Por una parte la alegría de ver que se reanudan las actividades de la Fundación tras la, aún no acabada, pandemia y por otra, la tristeza de no haber asistido acompañando a Manuel Alcántara como hice en los anteriores congresos. Aunque recordé, con la crónica cultural especializada, que el Maestro hizo una breve incursión en la crítica de cine. Tan solo escribió veinte crónicas para "El Periódico" en el año 1978. En una de ellas, "El líder" (F.I.S.T.), confiesa que "Uno que sabe de cine aproximadamente lo mismo que el lector medio de este diario, debe confesar que no se aburrió".

Posiblemente Manuel no fuese el mejor entre los críticos de cine, pero debo confesar que, leyendo sus crónicas, no solamente no me aburrí sino que me lo pasé pipa.